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Каталонию из-за политического кризиса покинули почти 2 тысячи компаний


02.11.2017   21:07
В Испании в течение октября почти 2000 компаний решили перенести свои штаб-квартиры за пределы Каталонии. Об этом сообщает El Pais.

Сообщается, что начиная с 1 октября и заканчивая 31 октября, регион покинули 1982 компании.

Согласно информации издания, большинство компаний обосновали свое решение юридической неопределенностью, а также созданной политической и социальной ситуацией в регионе.

Отмечается, что в последний день октября Каталонию оставили 99 компаний. При этом в отдельные дни эти показатели были выше, в частности, 27 октября - в день провозглашения независимости - Каталонию оставили сразу 140 компаний.

При этом в течение октября лишь 78 компаний были зарегистрированы в Каталонии. Напомним, что с 2 по 16 октября около 700 компаний переехали из Каталонии в другие регионы Испании.

Больше всего компаний сообщили об изменении "прописки" 9 и 10 октября. В эти дни о своем решении изменить адреса штаб-квартир регистратора известили 212 и 175 компаний соответственно.

Было отмечено, что эти данные касаются только Барселоны и не включают статистику по трем другим каталонским провинциям - Лериде, Жироне и Таррагоне​.






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