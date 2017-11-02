Переработанный вариант госбюджета Грузии на 2018 год завтра будет рассмотрен на пленарном заседании парламента

02.11.2017 21:18 Переработанный вариант государственного бюджета Грузии на 2018 год завтра будет рассмотрен на пленарном заседании парламента Грузии. Проект бюджета представит глава Минфина Грузии Дмитрий Кумсишвили.



За день до сессионного рассмотрения корректированный проект бюджета рассмотрели в парламентском финансово-бюджетном комитете. Заместитель министра финансов Георгий Какауридзе ознакомил членов комитета с теми изменениями в проекте, которые были высказаны в ходе комитетских слушаний и учтены.

По информации замминистра, сравнительно с первоначальным проектом бюджетный дефицит сокращается с 1.6% до 1.4%, а по части доходов бюджет увеличится на 95 млн лари.



Какауридзе особо акцентировал внимание и на ассигнациях тех министерств, финансирование которых сравнительно с предыдущим проектом еще более увеличивается. В частности, речь идет о министерствах образования и науки, охраны окружающей среды, спорта и по делам молодежи, которым из госбюджета будет дополнительно выделено по 3 млн лари.



На 14.5 млн лари увеличивается финансирование Министерства культуры и охраны памятников, а сельскохозяйственное ведомство для проведения мероприятий по борьбе с азиатским клопом-щитником дополнительно получит 10 млн лари.



В соответствии с высказанными в период комитетских слушаний замечаний на 4 млн лари увеличивается финансирование МИДа и на 1 млн лари Минздрава.



После рассмотрения проекта бюджета на завтрашнем пленарном заседании основной финансовый документ вновь будет возвращен правительству Грузии.



Окончательный проект госбюджета Грузии на 2018 год Минфин представит парламенту до конца года.

















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