Элошвили: Грузия надежная транзитная страна

02.11.2017 23:17 . Грузия готова взять на себя роль коридора транзита энергоносителей, заявил министр энергетики Грузии Илия Элошвили на международной конференции нефти и газа Oil & Gas Turkmenistan 2017 в Ашхабаде.



22-я международная конференция проходит 2-3 ноября в Ашхабаде. На ней обсуждаются вопросы энергобезопасности и международного сотрудничества., говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго.



"Сегодня когда обстоятельства быстро меняются, и между поставщиками на энергетический рынок Европы большая конкуренция. Грузия надежная транзитная страна и хочет полностью развить этот потенциал. С этой целью запланированы энергетические транзитные проекты, такие как "Белый поток", который зависит от энергетических проектов Туркмении и связан с развитием транскаспийской инфраструктуры", — сказал Элошвили.



От имени Грузии Элошвили в своем выступлении выразил политическую поддержку проекту "Транс-Каспийского трубопровода".



Проект "Белый поток" (White Stream) был предложен Украиной Евросоюзу на газовом форуме в Вене в октябре 2007 года, затем — в январе 2008 года. Согласно проекту, азербайджанский, туркменский и казахстанский газ должен поступать из Каспийского региона в Европу по маршруту через Азербайджан в грузинский порт Супса, а затем по дну Черного моря в Центральную и Восточную Европу через территорию Украины.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

