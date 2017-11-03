Число международных путешественников в Грузии превысило 6,4 млн человек

03.11.2017 12:41 По данным за 10 месяцев 2017 года число международных путешественников превысило 6,4 млн человек, - сообщил на сегодняшней пресс-конференции глава Национальной администрации туризма Грузии Георгий Чоговадзе. Он отметил, что по данным за январь-октябрь 2017 года в Грузию прибыло 6 430 824 международных путешественника, что на 1 016 180 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (рост + 18,8%).



По его же словам, данные Национальной администрации туризма Министерства экономики и устойчивого развития предоставило Министерство внутренних дел.



По словам Чоговадзе, по данным за 10 месяцев, число международных путешественников, то есть, туристов, которые пребывали в Грузии 24 часа или более, составило 3 042 907 человек, что на 665 327 больше, чем в январе-октябре 2016 года (рост +28%).



По его же информации, за 10 месяцев 2017 года больше всего визитеров прибыло из Азербайджана (+ 10,8%), Армении (+ 15,8%), России (+ 33,3%), Турции (-4,1%) и Ирана (+ 122,8%).



Позитивную тенденцию роста сохранили страны Евросоюза, с точки зрения роста числа приезжающих оттуда в январе-октябре выделялись – Соединенное Королевство +40%, Австрия + 36,8%, Нидерланды + 34,6%, Франция + 30,4% и Германия + 29,1%. Особый рост отмечен из следующих стран: Саудовская Аравия +171.5%, Кувейт +150.3%, Иран +122.8%, Республика Корея +88.1%, Узбекистан +75.4%, Индия +70% и Китай +56.9%.



По словам Чоговадзе, по данным за второй квартал 2017 года, доля туризма в ВВП составляет 6.8%. Рост по сравнению с прошлым годом +11.1%.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

