В 2015-2017 годы ЕС профинансировал 8 проектов на 4 млн евро - замглавы МИД

03.11.2017 14:12 В 2015-2017 годы в рамках сотрудничества с Евросоюзом и Советом Европы были осуществлены 8 проектов, бюджет которых составил около 4 миллионов евро – заявил первый заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.



Давид Залкалиани поблагодарил Евросоюз и Совет Европы за сотрудничество.



"Первый этап начался в 2015 году, и закончится в 2017 году. Весьма важно, что Грузия сотрудничает с этими организациями по таким значимым вопросам, как права человека, верховенство закона, развитие демократических институтов, что помогает нам в сближении с европейскими стандартами. За этот период были осуществлены 8 проектов, бюджет которых составил около 4 миллионов евро.



Важно, что за весь этот период Грузия интенсивно сближалась со стандартами с точки зрения укрепления демократических институтов, которые предусматривают ЕС и Совет Европы. В последний период у нас есть очень ощутимые результаты, подтверждением чего является признание международного содружества, и на это указывает хотя бы тот факт, что Грузия стала председателем открытого управления. Международное содружество, ООН, Евросоюз, и совет Европы признают прогресс, которого достигла Грузия в контексте осуществления демократических реформ"- заявил Давид Залкалиани.















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