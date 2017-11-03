Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В 2015-2017 годы ЕС профинансировал 8 проектов на 4 млн евро - замглавы МИД


03.11.2017   14:12
В 2015-2017 годы в рамках сотрудничества с Евросоюзом и Советом Европы были осуществлены 8 проектов, бюджет которых составил около 4 миллионов евро – заявил первый заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

Давид Залкалиани поблагодарил Евросоюз и Совет Европы за сотрудничество.

"Первый этап начался в 2015 году, и закончится в 2017 году. Весьма важно, что Грузия сотрудничает с этими организациями по таким значимым вопросам, как права человека, верховенство закона, развитие демократических институтов, что помогает нам в сближении с европейскими стандартами. За этот период были осуществлены 8 проектов, бюджет которых составил около 4 миллионов евро.

Важно, что за весь этот период Грузия интенсивно сближалась со стандартами с точки зрения укрепления демократических институтов, которые предусматривают ЕС и Совет Европы. В последний период у нас есть очень ощутимые результаты, подтверждением чего является признание международного содружества, и на это указывает хотя бы тот факт, что Грузия стала председателем открытого управления. Международное содружество, ООН, Евросоюз, и совет Европы признают прогресс, которого достигла Грузия в контексте осуществления демократических реформ"- заявил Давид Залкалиани.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Осуществленная в Грузии фискальная реформа ускорила экономический рост - министр финансов
Годовой уровень инфляции в Грузии составил 6,4%
Национальный банк Грузии сделал заявление в связи с курсом национальной валюты
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
ГПЦ и РПЦ создадут рабочую группу по ситуации в оккупированной Абхазии
Возвращение к этническим корням, или политика вытеснения в Абхазии?
«Крымизация Абхазии» - Если это будет продолжаться, у них нет никаких перспектив
Представители аппарата Госминистра по делам примирения возложили цветы к памятнику Дмитрия Гулия
В Абхазию завезли ядохимикаты для борьбы с мраморным клопом
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Мраморных клопов победят естественным врагом в Грузии
BP: Работы по проекту "Шах Дениз-2" идут по графику
Евросоюз и Азербайджан сконцентрируются на ветеринарном и фитосанитарном контроле
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна