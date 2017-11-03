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Бюджет 2018 года создает прочную основу для осуществления реформ - министр финансов
03.11.2017 16:47
Бюджет 2018 года создает прочную основу для осуществления реформ, предусмотренных 4-пунктным планом правительства, - об этом первый вице-премьер, министр финансов Грузии Дмитрий Кумсишвили заявил в ходе представления бюджета 2018 года на пленарном заседании парламента.
По его словам, главный финансовый документ страны ориентирован на ускорение экономического роста и строительство страны.
«Мы будем последовательно продолжать экономическую политику, которую представили общественности в конце 2016 года, представляя бюджет на текущий 2017 год. Цель этой политики - ускорить экономический рост нашей страны и обеспечить благосостояние населения », - сказал первый вице-премьер Дмитрий Кумсишвили.
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