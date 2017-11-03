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В Грузии с начала года побывали 6,4 млн иностранцев
03.11.2017 17:33
Грузию с января по октябрь 2017 года посетили более 6,4 миллиона иностранцев, что на 18,8% больше по сравнению с прошлогодними показателями, согласно данным Национальной администрации туризма.
Из них более 3 миллионов были туристами, что на 28% больше прошлогодних данных.
Чаще всего за указанный отрезок времени Грузию посещали граждане Азербайджана (+10,8%). В пятерку лидеров также входят граждане Армении (+15,8%), России (+33,3%), Турции (-4,1%) и Ирана (+122,8%).
Из стран Евросоюза лидируют граждане Великобритании (+40%), Австрии (+36,8%), Нидерландов (+34,6%), Франции (+30,4%) и Германии (+29.1%).
Большой рост визитеров в Грузии наблюдается из Саудовской Аравии (+171,5%), Кувейта (+150,3%), Ирана (+122,8%), Кореи (+88,1%) Узбекистана (+75,4%), Индии (+70%) и Китая (+56,9%).
В октябре текущего года Грузию посетили порядка 608 тысяч визитеров, что на 15,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Из них более 259 тысяч были туристами (+19,9%).
Доход от иностранного туризма, по данным за первое полугодие 2017 года, составил 1,1 миллиарда долларов, что на 225 миллиона долларов больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, то есть на 26%.
"За последние годы туризм в Грузии сформировался, как один из важнейших движущих сил экономики и решающий компонент финансирования текущих расходов. Достичь этого было бы невозможно без проведенных нами мероприятий, без осуществления программ по содействию туризму", — заявил первый вице-премьер Грузии, министр финансов Дмитрий Кумсишвили на заседании парламента.
В 2016 году количество посетителей в Грузии превысило 6 миллионов. Власти Грузии не раз заявляли, что в текущем году ожидают повышения до 7 миллионов.
В августе премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил, что у страны есть потенциал принимать до 15 миллионов визитеров в год. Это, по его словам, обусловит экономическое благополучие.
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