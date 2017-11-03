В бюджете Грузии средства для повышения размера пенсий не предусмотрены

03.11.2017 17:37 В проекте государственного бюджета Грузии на 2018 год средства для повышения размера пенсий не предусмотрены — по этой и ряду других причин парламентская оппозиция этот законопроект не поддержит. Об этом представители оппозиции заявили еще до начала пленарного заседания 3 ноября, на котором депутаты приступили к обсуждению законопроекта о бюджете на 2018 год.



Особый акцент оппозиция делает на том, что доходы госбюджета увеличиваются, но социальные проекты остаются вне зоны внимания правительства.



«Согласно представленному проекту, бюджет увеличивается на 38 миллионов лари. Правительство говорит, что денег на повышение пенсий у него нет, а эти средства распределяет на другие направления», — отметил председатель фракции «Национальное движение» Роман Гоциридзе.



По мнению Гоциридзе, правительство Грузии в очередной раз доказало, что нужды народа его не волнуют, и до следующих выборов забыло о своих избирателях. По его же оценке, весь проект бюджета не сбалансирован и не будет способствовать обеспечению высоких темпов экономического роста.



«Правительство представило бюджет, который ничем не помогает самой нуждающейся части населения. Не предусмотрено повышение пенсий и социальных пособий. Этот бюджет не сможет защитить людей от роста цен и безработицы, так как снижение налогов не предусмотрено», — заявил лидер «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе и подчеркнул, что его партия проект бюджета не поддержит.



Согласно представленному в парламент проекту бюджета на 2018 год, реальный прирост ВВП планируется в пределах 4,5%, прогнозный показатель дефлятора — 3,5%. Номинальный объем ВВП определен в размере 40,4 млрд лари. Налоговые доходы бюджета составят 10,24 млрд лари, или 25,3% от ВВП. Бюджетный дефицит прогнозируется в пределах 1,4% от ВВП. Расходы госбюджета составят 12,4 млрд лари, в том числе собственно бюджетные средства — 10,95 млрд лари, гранты — 165 млн лари, кредиты — 1,288 млрд лари.





После обсуждения законопроекта на пленарном заседании он будет возвращен на доработку правительству, а окончательный вариант проекта бюджета на 2018 год представят на утверждение парламента до конца текущего года.



Следует отметить, что после прихода к власти коалиции «Грузинская мечта» размер пенсий был увеличен дважды: с 1 сентября 2015 года пенсия выросла на 10 лари (на тот момент это составляло около $4), до 160 лари, а с 1 июля 2016 года достигла нынешнего уровня — 180 лари (по состоянию на сегодняшний день, с учетом нынешнего курса лари по отношению к доллару США — $68).















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