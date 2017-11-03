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Минфин: Обесценивание лари — следствие долларизации


03.11.2017   19:51
Госпрограмма перевода валютных кредитов национальную валюту – «ларизация» — является основным методом борьбы с обесцениваем лари, завил министр финансов Грузии Дмитрий Кумсишвили.

Свое заявление глава Минфина сделал во время представления парламенту госбюджета 2018 года. Кумсишвили отметил, что обеспокоен процессом обесценивания национальной валюты как член правительства и как гражданин.

За последний месяц курс лари по отношению к доллару снизился более чем на 4,5%. Кумсишвили считает, что падение лари будет продолжаться до тех пор, пока в грузинской экономике будет высока долларизация.
Несмотря на последнее ухудшение ситуации, министр финансов считает, что программа ларинизации правительства Грузии стала успешной.

«Покупательская способность лари по отношению к иностранным валютам беспокоит и меня… В первую очередь я обеспокоен, как член правительства Грузии, поскольку забота о благополучии нашего населения – ответственность правительства. Именно поэтому эта ответственность обязывает нас объяснить нашим гражданам, что ситуация, когда из-за кратковременных колебаний на рынке для многих наблюдается сокращение материальных доходов, может продолжаться до тех пор, пока будет высоко влияние долларизации на нашу экономику. Именно это и является главной основой проблемы, именно поэтому правительство Грузии работает над стратегией «ларизации» вместе с Нацбанком», — заявил Кумсишвили.
Заявление главы Минфина стали предметом критики оппозиционных депутатов парламента.

Так, депутат парламента Грузии от оппозиционной партии «Движение за свободу — Европейская Грузия» Отар Кахидзе поинтересовался у Кумсишвили, почему он считает программу «ларизации» успешной в условиях, когда продолжается падение национальной валюты.

Председатель парламентской фракции «Национальное движение» Роман Гоциридзе в свою очередь заявил, что обесценивание лари стало следствием недальновидной экономической политики властей, в том числе и программы «ларизации».






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