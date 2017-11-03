Первый железнодорожный состав прибыл в Карс по магистрали БТК

03.11.2017 20:32 Первый грузовой состав, отправленный из Казахстана по железнодорожной магистрали Баку-Тбилиси-Карс (БТК), прибыл в турецкий Карс: он преодолел 856 км за 40 часов, сообщил на церемонии встречи поезда генеральный директор TCDD Taşımacılık AŞ (национальный железнодорожный грузоперевозчик Турции) Вейси Курт.



«Из Карса поезд отправился в конечный пункт назначения - город Мерсин, на что также потребуется 40 часов. Расстояние между городами составляет 1258 км», - рассказал Курт, передает abc.az.



Поезд везет в Мерсин 30 контейнеров. От Казахстана до Мерсина поезд преодолеет расстояние в 4,7 тысячи км.















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