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У Национального банка Грузии нет замечаний к проекту бюджета на 2018 год


03.11.2017   20:57
Переработанный вариант проекта государственного бюджета на 2018 год не создает риски инфляции и, соответственно, у Национального банка нет к нему замечаний, - об этом вице-президент Нацбанка Грузии Арчил Мествиришвили заявил на сегодняшнем заседании парламента, где обсуждается проект бюджета.

Он представил заключение Национального банка по переработанному варианту проекта бюджета.

«Согласно представленному законопроекту, по сравнению с прошлой версией, доходы увеличиваются на 95 млн лари, а расходы – на 25 млн лари. Это означает, что по сравнению с прошлым проектом, дефицит бюджета сокращается на 56 млн лари и составляет миллиард 258 миллионов лари. По сравнению с внутренним валовым продуктом, дефицит бюджета сокращается и составляет 3%. Это соответствует методологии, предусмотренной программой, согласованной с Валютным фондом. Если посмотреть по статистической методологии, это 1,5 процента. Согласно нашей оценке, представленный проект бюджета не содержит рисков инфляции и, соответственно, у Национального банка нет замечаний к представленному проекту », - сказал Арчил Мествиришвили.






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