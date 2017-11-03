У Национального банка Грузии нет замечаний к проекту бюджета на 2018 год

03.11.2017 20:57 Переработанный вариант проекта государственного бюджета на 2018 год не создает риски инфляции и, соответственно, у Национального банка нет к нему замечаний, - об этом вице-президент Нацбанка Грузии Арчил Мествиришвили заявил на сегодняшнем заседании парламента, где обсуждается проект бюджета.



Он представил заключение Национального банка по переработанному варианту проекта бюджета.



«Согласно представленному законопроекту, по сравнению с прошлой версией, доходы увеличиваются на 95 млн лари, а расходы – на 25 млн лари. Это означает, что по сравнению с прошлым проектом, дефицит бюджета сокращается на 56 млн лари и составляет миллиард 258 миллионов лари. По сравнению с внутренним валовым продуктом, дефицит бюджета сокращается и составляет 3%. Это соответствует методологии, предусмотренной программой, согласованной с Валютным фондом. Если посмотреть по статистической методологии, это 1,5 процента. Согласно нашей оценке, представленный проект бюджета не содержит рисков инфляции и, соответственно, у Национального банка нет замечаний к представленному проекту », - сказал Арчил Мествиришвили.















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