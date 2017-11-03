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Турпоток из Украины в Грузию по итогам 9 месяцев вырос на 13%


03.11.2017   23:00
Туристический поток из Украины в Грузию по итогам января-сентября 2017 года вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 156 тыс. чел.

Как сообщает Центр развития туризма Украины, Украина занимает 6-е место по количеству туристов, посетивших Грузию за девять месяцев этого года.

Наиболее популярными туристическими маршрутами в Грузии среди украинцев является столица Тбилиси, регион Кахетия, отдых на Черном море в Аджарии, а также горнолыжные курорты Гудаури и Бакуриани.

Всего, по информации посольства Грузии в Украине, Грузию в январе-сентябре 2017 года посетили 5,8 млн иностранных визитеров, из которых туристами (т. е. находятся в Грузии более одного дня) - около 2,789 млн чел.

Больше всего туристов в Грузию приезжает из Азербайджана, Армении, России, Турции и Ирана.

По данным Национальной администрации туризма Грузии, в 2017 году в грузинских гостиницах на 16% увеличился номерной фонд. По состоянию на июль работало 1900 гостиниц, в которых могли разместиться 65,1 тыс. туристов.

При этом значительное количество туристов останавливается в апартаментах и гостевых домах. В этом году в Грузии была открыта 31 новая гостиница, в том числе две 5-звездочные в Батуми - Wyndham Batumi (146 номеров) и Sky Tower Hotel Batumi (101 номер), а также четырехзвездочная Ibis Styles Tbilisi (119 номеров).

По информации Национального банка Грузии, за восемь месяцев 2017 страна получила $1,8 млрд прибыли от сферы туризма, что на 29% больше чем за аналогичный период 2016 года. Каждый иностранный турист во время пребывания в стране тратит в среднем $839.






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