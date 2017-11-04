Окончательный проект госбюджета на 2018 год будет представлен парламенту до конца года

04.11.2017 12:04 Окончательный проект государственного бюджета на 2018 год Министерство финансов представит парламенту Грузии до конца года. Для обсуждения и утверждения окончательного варианта у парламента есть время до третьей пятницы декабря.



Вчера на пленарном заседании парламента обсуждался переработанный вариант бюджета, представленный главой Минфина Дмитрием Кумсишвили. Сравнительно с первоначальным проектом бюджетный дефицит сокращается с 1.6% до 1.4%.



Поступления в госбюджет Грузии на 2018 год прогнозируются на уровне 12 миллиардов 393 миллионов лари, что на 95.0 млн лари больше, чем было предусмотрено в первоначальном проекте бюджета. Ассигнования государственного бюджета по сравнению с первоначальной версией увеличены на 38.8 млн лари и определены в размере 12 миллиардов 403 миллиона 300 тысяч лари, в том числе: бюджетные средства - 10 миллиардов 950 миллионов 300 тысяч лари, гранты - 165 миллионов лари, а кредиты - 1 миллиард 288 миллионов лари.



Суммарный объем расходов госбюджета увеличивается на 27.6 млн лари и составляет 9 млрд 532 млн лари.

Согласно проекту госбюджета, в 2018 году наибольшее финансирование будет у министерств здравоохранения, регионального развития и образования.















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