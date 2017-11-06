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В Грузии штраф за проезд «зайцем» подорожает в четыре раза
06.11.2017 18:22
В парламенте Грузии приступили к рассмотрению законопроекта, который предусматривает увеличение штрафа за безбилетный проезд в муниципальном транспорте.
Согласно поправкам, сумма штрафа может увеличится с 5 лари (около 2 долларов) до 20 лари (около 8 долларов).
С 2007 года проезд в общественном транспорте можно оплатить с помощью наличных или специальной электронной карты «Метромани». Стоимость проезда в автобусах и метро составляет 50 тетри (около 18 центов). Стоимость проезда для пенсионеров – 20 тетри (около 9 центов).
Правила обязывают пассажира оплатить проезд в муниципальном транспорте наличными в начале поездки. Повторная поездка на метро или автобуса, совершенная в течение часа после оплаты первой, является бесплатной.
Поправки также предусматривают сокращение пени, начисляемой при неуплате штрафа, на 10 лари (более 3,7 доллара). То есть невыплаченный штраф увеличится не до 50, а до 40 лари (около 15-18 долларов).
Поправки, которые пока рассматривают в парламентских комитетах, вносятся в Кодекс административных правонарушений Грузии. Их автором является парламентский комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов Грузии.
«Цель принятия законопроекта — поэтапное внедрение новой системы оплаты за проезд с помощью электронного средства оплаты», — отмечают авторы законопроекта.
Следует отметить, что в бюджет Тбилиси от уплаты штрафов и пени за безбилетный проезд поступило:
в 2014 году — 754,5 тысяч лари (около 285 тысяч долларов)
в 2015 году — 396,8 тысяч лари (около 150 тысяч долларов)
в 2016 году — 490,7 тысяч лари (более 185 тысяч долларов).
В июне 2018 года мэрия Тбилиси планирует создать новую современную систему оплаты проезда в общественном транспорте. Благодаря этой системе, кроме карты «Метромани» оплатить проезд можно будет с помощью карт грузинских банков, а также виртуальных средств оплаты, при этом комиссионные взиматься не будут.
Туристы также смогут пользоваться во время оплаты как транспортными картами, так и своими банковскими картами.
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