|
Бюджет не обеспечит благосостояние граждан Грузии - эксперт
07.11.2017 16:55
Несмотря на то, что в будущего году правительство Грузии планирует увеличить бюджет Министерства труда, здравоохранения и социальной защиты до 3 миллиардов 528 миллионов лари (порядка 1,4 миллиарда долларов), он все равно не обеспечит благосостояние народа, считает эксперт по экономическим вопросам Сосо Симонишвили
"Тот факт, что ассигнования в социальный бюджет растут, не означает, что социальное обеспечение народа растет, наоборот, идет обнищание народа и, конечно же, в этом процессе не последнюю роль играет бюджетная политика", — сказал Симонишвили в интервью Sputnik Грузия.
Вице-премьер Грузии, министр финансов Дмитрий Кумсишвили на прошлой неделе в парламенте страны представил доработанный бюджета на 2018 год.
Госбюджет на 2018 год рассчитан исходя из прогноза экономического роста в 4,5% с учетом дефлятора в 3,5%.
Поступления в госбюджет запланированы на уровне 12 миллиардов 393 миллионов лари (порядка 4,8 миллиарда долларов), в том числе доходы прогнозируются в 10 миллиардов 215 миллионов лари (порядка 4 миллиарда долларов).
Самый большой бюджет будет у Министерства труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии — 3 миллиарда 528 миллионов лари.
Большая часть бюджета Минздрава 2 миллиарда 445,6 миллионов лари (порядка 1 миллиона долларов) пойдет на социальное и пенсионное обеспечение, в том числе жителей высокогорных регионов.
При этом по данным министра финансов увеличения пенсий и роста размера социальной помощи в этом году не планируется.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна