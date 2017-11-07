Бюджет не обеспечит благосостояние граждан Грузии - эксперт

07.11.2017 16:55 Несмотря на то, что в будущего году правительство Грузии планирует увеличить бюджет Министерства труда, здравоохранения и социальной защиты до 3 миллиардов 528 миллионов лари (порядка 1,4 миллиарда долларов), он все равно не обеспечит благосостояние народа, считает эксперт по экономическим вопросам Сосо Симонишвили



"Тот факт, что ассигнования в социальный бюджет растут, не означает, что социальное обеспечение народа растет, наоборот, идет обнищание народа и, конечно же, в этом процессе не последнюю роль играет бюджетная политика", — сказал Симонишвили в интервью Sputnik Грузия.



Вице-премьер Грузии, министр финансов Дмитрий Кумсишвили на прошлой неделе в парламенте страны представил доработанный бюджета на 2018 год.



Госбюджет на 2018 год рассчитан исходя из прогноза экономического роста в 4,5% с учетом дефлятора в 3,5%.



Поступления в госбюджет запланированы на уровне 12 миллиардов 393 миллионов лари (порядка 4,8 миллиарда долларов), в том числе доходы прогнозируются в 10 миллиардов 215 миллионов лари (порядка 4 миллиарда долларов).



Самый большой бюджет будет у Министерства труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии — 3 миллиарда 528 миллионов лари.



Большая часть бюджета Минздрава 2 миллиарда 445,6 миллионов лари (порядка 1 миллиона долларов) пойдет на социальное и пенсионное обеспечение, в том числе жителей высокогорных регионов.



При этом по данным министра финансов увеличения пенсий и роста размера социальной помощи в этом году не планируется.















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