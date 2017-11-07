Бизнес-ассоциация представила власти 7 замечаний по пенсионной реформе

07.11.2017 18:26 Президент "Виссол группы" Сосо Пхакадзе заявил, что Бизнес-ассоциация Грузии представила власти 7 замечаний по пенсионной реформе.



Сегодня члены ассоциации встретились с заместителем министра экономики и устойчивого развития Грузии Нино Джавахадзе, заместителем министра финансов Грузии Николаем Гагуа, и вице-президентом Национального банка Грузии Арчилом Мествиришвили для рассмотрения мероприятий, запланированных в рамках пенсионной реформы. Встреча была закрытой для СМИ.



После встречи бизнесмен Сосо Пхакадзе заявил журналистам, что со стороны власти существует готовность предусмотреть их видения.



"Были замечания в связи с тем, как будут назначаться члены инвестиционного совета, как будут распоряжаться средствами и т.д. Скажу абсолютно откровенно, риск в том, чтобы эта реформа не была осуществлена. Эта реформа должна быть осуществлена"- заявил

президент "Виссол группы".



Касательно того, куда денет фонд накопленные средства, Пхакадзе заявил, что в основном инвестирование будет осуществляться внутри страны, а инвестиционную политику определит инвестиционный совет.



Касательно суммы, которую придется заплатить бизнесу, по словам Пхакадзе, это является социальной ответственностью. По его словам, эта сумма не облагается налогом, и в итоге получается 1,6%.



Пенсионная реформа подразумевает создание Пенсионного фонда, и переход на накопительную пенсионную систему. Занятый перечислит в фонд 2% возмещения, по 2% заплатят работодатель и государство. Самозанятым при желании придется внести на пенсионный счет 4%. По заявлению заместителя министра финансов Николая Гагуа, взнос государства получается больше чем 2%, поскольку не облагает эту сумму.



Включение в пенсионную реформу будет обязательным для занятых людей в возрасте до 40 лет, и добровольным для тех, которым до вступления закона в силу уже исполнилось 40 лет. Включение в пенсионную реформу также является добровольным для самозанятых людей.

















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