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Бизнес-ассоциация представила власти 7 замечаний по пенсионной реформе


07.11.2017   18:26
Президент "Виссол группы" Сосо Пхакадзе заявил, что Бизнес-ассоциация Грузии представила власти 7 замечаний по пенсионной реформе.

Сегодня члены ассоциации встретились с заместителем министра экономики и устойчивого развития Грузии Нино Джавахадзе, заместителем министра финансов Грузии Николаем Гагуа, и вице-президентом Национального банка Грузии Арчилом Мествиришвили для рассмотрения мероприятий, запланированных в рамках пенсионной реформы. Встреча была закрытой для СМИ.

После встречи бизнесмен Сосо Пхакадзе заявил журналистам, что со стороны власти существует готовность предусмотреть их видения.

"Были замечания в связи с тем, как будут назначаться члены инвестиционного совета, как будут распоряжаться средствами и т.д. Скажу абсолютно откровенно, риск в том, чтобы эта реформа не была осуществлена. Эта реформа должна быть осуществлена"- заявил
президент "Виссол группы".

Касательно того, куда денет фонд накопленные средства, Пхакадзе заявил, что в основном инвестирование будет осуществляться внутри страны, а инвестиционную политику определит инвестиционный совет.

Касательно суммы, которую придется заплатить бизнесу, по словам Пхакадзе, это является социальной ответственностью. По его словам, эта сумма не облагается налогом, и в итоге получается 1,6%.

Пенсионная реформа подразумевает создание Пенсионного фонда, и переход на накопительную пенсионную систему. Занятый перечислит в фонд 2% возмещения, по 2% заплатят работодатель и государство. Самозанятым при желании придется внести на пенсионный счет 4%. По заявлению заместителя министра финансов Николая Гагуа, взнос государства получается больше чем 2%, поскольку не облагает эту сумму.

Включение в пенсионную реформу будет обязательным для занятых людей в возрасте до 40 лет, и добровольным для тех, которым до вступления закона в силу уже исполнилось 40 лет. Включение в пенсионную реформу также является добровольным для самозанятых людей.







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