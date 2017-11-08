Эксперты о рисках новой пенсионной инициативы правительства Грузии

08.11.2017 11:01 Пенсионная реформа еще до представления в парламент стала предметом серьезной дискуссии. Эксперты говорят о рисках, которые включает инициатива правительства.



Накопительная пенсия приемлема для специалистов, но они видят и сопутствующие риски. Один из главных вопросов в данном случае - какая ждет судьба средств, поступающих в пенсионный фонд.



Согласно реформе, специальный совет будет вкладывать эти деньги в инвестиции. Совет изберет комиссия, укомплектованная из министров экономики, финансов, и здравоохранения.



Эксперты считают, что нет твердой гарантии того, что суммы, накопленные в течение многих лет, будут правильно распределены, и в более успешных странах существуют примеры провальных реформ, и потерянных средств.



По пенсионной реформе, все занятые граждане Грузии в возрасте до 40 лет, то есть около 500 000 человек, перечислят в пенсионный фонд 2% своей необлагаемой зарплаты, вдобавок работодатель перечислит на его счет 2%, и еще 2% внесет государство.



Если реформу утвердят, она вступит в силу с конца 2018 года.

















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