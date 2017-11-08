|
Эксперты о рисках новой пенсионной инициативы правительства Грузии
08.11.2017 11:01
Пенсионная реформа еще до представления в парламент стала предметом серьезной дискуссии. Эксперты говорят о рисках, которые включает инициатива правительства.
Накопительная пенсия приемлема для специалистов, но они видят и сопутствующие риски. Один из главных вопросов в данном случае - какая ждет судьба средств, поступающих в пенсионный фонд.
Согласно реформе, специальный совет будет вкладывать эти деньги в инвестиции. Совет изберет комиссия, укомплектованная из министров экономики, финансов, и здравоохранения.
Эксперты считают, что нет твердой гарантии того, что суммы, накопленные в течение многих лет, будут правильно распределены, и в более успешных странах существуют примеры провальных реформ, и потерянных средств.
По пенсионной реформе, все занятые граждане Грузии в возрасте до 40 лет, то есть около 500 000 человек, перечислят в пенсионный фонд 2% своей необлагаемой зарплаты, вдобавок работодатель перечислит на его счет 2%, и еще 2% внесет государство.
Если реформу утвердят, она вступит в силу с конца 2018 года.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна