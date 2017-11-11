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Азербайджан построит четырехполосную автомагистраль до границы с Грузией


11.11.2017   11:22
«Начиная со следующего года мы будем расширять дорогу Баку-граница Грузии. Эта двухполосная дорога после расширения будет четырехполосной».

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с представителями общественности города Гянджи.

«Мною даны указания для рассмотрения вопросов, связанных с запуском скоростного поезда Баку-Гянджа. Азербайджан сейчас закупает самые современные в мире поезда, и этот процесс будет продолжен. Первые скоростные поезда будут Баку-Гянджа и Баку-Сумгаит. В результате улучшения качества железной дороги Баку-Беюк Кясик скорость движения поездов здесь будет равна примерно 120 километров. Таким образом, из Баку в Гянджу можно будет доехать на поезде за очень короткое время и с комфортом. Все эти проекты осуществляются и будут осуществляться для того, чтобы создать для людей более хорошие условия, чтобы люди жили еще лучше. Именно эту цель преследует реализация инфраструктурных проектов. Многие из них были решены, решим и оставшиеся вопросы».






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