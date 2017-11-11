В Грузии могут ввести штрафы за выдачу кредитов в иностранной валюте

11.11.2017 19:56 В рамках правительственной программы дедолларизации, власти Грузии планируют ужесточить правила выдачи денежных займов. В частности, рассматривается возможность установления штрафов за предоставление в иностранной валюте кредитов на сумму до 100 тысяч лари (около 38,5 тысячи долларов).



Пакет законодательных поправок, подготовленных министерством финансов Грузии был внесен в парламент на этой неделе.



Авторы проекта предлагают добавить в Кодекс административных правонарушений Грузии специальную статью, под которую будут попадать действия субъектов, предоставляющих кредиты в иностранной валюте. Штраф за нарушение этой статьи, согласно проекту поправок, составит 1000 лари (около 385 долларов).



В настоящее время в Гражданском кодексе Грузии есть статья, которая подразумевает, что кредиты до 100 тысяч лари физическим лицам должны выдаваться только в национальной валюте – лари. Вместе с тем, в пояснительной записке к проекту поправок сказано, что это положение часто нарушается и кредиты продолжают выдаваться в долларах и евро. Авторы инициативы считают, что новые штрафы помогут изменить ситуацию.



Власти Грузии начали реализовывать план по снижению уровня долларизации страны в начале 2017 года. Выдача ипотечных кредитов физическим лицам в долларах была запрещена, а кредиты, взятые под залог недвижимого имущества в иностранной валюте, были конвертированы в лари. Изменения были внесены и в закон «О рекламе» – нововведения обязуют указывать цену на товар только в национальной валюте.



"Новости-Грузия"











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