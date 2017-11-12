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ЕС помогает Грузии в разработке национальной стратегии по просветительской деятельности в сельском хозяйстве


12.11.2017   13:55
Около 50 представителей международных донорских организаций, заинтересованных сторон и партнеров из Министерства сельского хозяйства Грузии недавно собрались в столице для обсуждения проекта Национальной стратегии по просветительской деятельности в сельском хозяйстве в Грузии на 2018-2019 гг.

Стратегия, разработанная при поддержке ЕС и ФАО, призвана повысить уровень качества консультативных услуг, предоставляемых грузинским фермерам в регионах, путем усовершенствования существующей сети консультативных центров.

Проект стратегии был подготовлен Министерством сельского хозяйства при поддержке ЕС и в партнерстве с Продовольственной сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО). Данное мероприятие является частью более широкого проводимого Министерством сельского хозяйства Грузии консультационного процесса.

Основополагающей целью данной стратегии видится повышение конкурентоспособности сельскохозяйственного сектора в Грузии, путем предоставления фермерам высококачественных консультаций.

ЕС поддерживает сельское хозяйство и развитие сельских районов в Грузии через свою Европейскую программу соседства по сельскому хозяйству и развитию сельских районов (ENPARD). Реализуемая с 2013 по 2019 год программа ENPARD с общим бюджетом в 102 млн. евро призвана, прежде всего, способствовать снижению уровня бедности в Грузии.






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