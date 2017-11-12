Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

EU4Business помогает создать первый бизнес-кластер в Грузии


12.11.2017   14:23
Грузинский мебельный кластер - первый официально созданный бизнес-кластер в Грузии - был официально запущен в конце октября в столице страны, Тбилиси. Создание и развитие этого кластера поддерживается в рамках проекта "Поддержка малого и среднего бизнеса и Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (УВЗСТ) в Грузии", реализуемого в рамках инициативы EU4Business.

По данным EU4Business, кластер теперь соединяет 25 местных малых и средних предприятий (МСП) в секторе мебельного производства. Присоединившись к кластеру, они обязуются работать вместе, чтобы воспользоваться рыночными возможностями в Грузии и в Европе, добившись экономии в результате роста масштабов производства.

В частности, члены кластера берут на себя обязательство по наращиванию потенциала и развитию, созданию творческого пространства c помощью наставничества и конкурсов для молодых дизайнеров мебели и интернационализации.

В мероприятии посвященному запуску проекта приняли участие представители правительственных учреждений, Представительства ЕС, международного сообщества доноров и бизнес-сектора, а также других партнеров по проекту и бенефициаров.

"Ускорение экономического развития является приоритетом для ЕС в Грузии, и МСП являются ключевым направлением в этих усилиях", - сказал Винсент Рей, глава отдела сотрудничества при Представительстве ЕС. "С 2009 года ЕС напрямую поддерживает более 63 000 грузинских МСП, а представленный сегодня мебельный кластер - отличный и практичный пример этого".

"Наша цель состоит в том, чтобы эти и другие подобные усилия в конечном итоге привели к увеличению числа и улучшению рабочих мест для грузин", - добавил он.

Проект "Поддержка малого и среднего бизнеса и Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли в Грузии" помогает грузинским малым и средним предприятиям (МСП) стать более конкурентоспособными и адаптироваться к новой нормативной среде, созданной в рамках соглашения о свободной торговле с ЕС (УВЗСТ).






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Еврокомиссия: Евросоюз - крупнейший торговый партнер Грузии
Гиорхелидзе: рост экономики Грузии до 4,5% — низкий показатель 
В Грузии дорожает автогаз
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Президент Науру прибыл с «визитом» в оккупированную Абхазию
Супруга Этуша сообщила, что им вернули все похищенные деньги
В портах Абхазии проводятся работы по углублению дна
Президент Науру посетит Абхазию
В Шотландии демонтируют мемориал памяти абхазов
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Дагестан ожидают крупные кадровые перемены
"Южный газовый коридор" укрепит сотрудничество Азербайджана и ЕС
Квирикашвили: Еврокомиссия считает Грузию своим основным партнером в регионе
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна