EU4Business помогает создать первый бизнес-кластер в Грузии

12.11.2017 14:23 Грузинский мебельный кластер - первый официально созданный бизнес-кластер в Грузии - был официально запущен в конце октября в столице страны, Тбилиси. Создание и развитие этого кластера поддерживается в рамках проекта "Поддержка малого и среднего бизнеса и Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (УВЗСТ) в Грузии", реализуемого в рамках инициативы EU4Business.



По данным EU4Business, кластер теперь соединяет 25 местных малых и средних предприятий (МСП) в секторе мебельного производства. Присоединившись к кластеру, они обязуются работать вместе, чтобы воспользоваться рыночными возможностями в Грузии и в Европе, добившись экономии в результате роста масштабов производства.



В частности, члены кластера берут на себя обязательство по наращиванию потенциала и развитию, созданию творческого пространства c помощью наставничества и конкурсов для молодых дизайнеров мебели и интернационализации.



В мероприятии посвященному запуску проекта приняли участие представители правительственных учреждений, Представительства ЕС, международного сообщества доноров и бизнес-сектора, а также других партнеров по проекту и бенефициаров.



"Ускорение экономического развития является приоритетом для ЕС в Грузии, и МСП являются ключевым направлением в этих усилиях", - сказал Винсент Рей, глава отдела сотрудничества при Представительстве ЕС. "С 2009 года ЕС напрямую поддерживает более 63 000 грузинских МСП, а представленный сегодня мебельный кластер - отличный и практичный пример этого".



"Наша цель состоит в том, чтобы эти и другие подобные усилия в конечном итоге привели к увеличению числа и улучшению рабочих мест для грузин", - добавил он.



Проект "Поддержка малого и среднего бизнеса и Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли в Грузии" помогает грузинским малым и средним предприятиям (МСП) стать более конкурентоспособными и адаптироваться к новой нормативной среде, созданной в рамках соглашения о свободной торговле с ЕС (УВЗСТ).















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