Грузия может быть официально признана родиной виноделия

14.11.2017 15:18 Грузия может быть официально признана родиной виноделия. Об этом пишет американский научный журнал Science.



«Задолго до того, как виноградники, простирающиеся от Ливана до Ланцдока (Франция), стали Меккой виноделия, это отрасль уже цвела в Грузии. Недавно в Грузии были обнаружены самые старые свидетельства производства вина в Евразии: обломки винных бутылок, указывающие на то, что в регионе более 8000 лет назад произведены ферментированные виноградные напитки», — пишет журнал.



Это на 1000 лет, превышает признанную дату начала производства вина, — говорится в совместном новом исследовании грузинских и зарубежных ученых.



Это предположение основано на раскопках археологического памятника Шулавери, в двух деревнях 50 км к югу от Тбилиси.



Найдено большое количество керамических обломков, которые, по мнению исследователей, походи на кувшины. Некоторые из них украшены символами и изображениями, которые напоминают виноград (фотографии).



«Когда глинистым фрагментам, пропитанных старой жидкостью провели спектрометрический анализ, исследователи обнаружили следы винных, яблочных, янтарных и лимонных кислот — все виды химического почерка, характерного для вина, изготовленного из европейского винограда (Vitis vinifera)», — пишет The Journal.



Да этого статус родины вина принадлежал Китаю.















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