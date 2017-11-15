НПО и власти Мцхеты будут совместно работать над реализацией программы энергоэффективности

15.11.2017 16:16 Неправительственные организации будут работать вместе с властями в муниципалитете Мцхеты над разработкой и реализацией программ по энергоэффективности, возобновляемым источникам энергии и устойчивому развитию. Это сотрудничество стало возможным благодаря работе финансируемого ЕС проекта CLEEN и подписанию 8 ноября 2017 года Меморандума о взаимопонимании.



В состав муниципалитета входят более 70 населенных пунктов. В том числе всемирно-известное место паломничества и туризма – город Мцхета, а также несколько десятков труднодоступных сел, которым присвоен статус высокогорных. Среди них – "затерянное" в горах село Беврети, инициативная группа жителей которого стала победителем конкурса мини-грантов проекта CLEEN с проектом по повышению энергоэффективности.



"Село Беврети – живописнейшее место в горах в 20 км от Тбилиси. Здесь расположен известный монастырь. Но наше село труднодоступное: плохая дорога, здесь нет водопровода, электричество провели только год назад", – рассказывает Нино Мчедлидзе из местной инициативной группы.



"Вопросы энергоснабжения региона тесно связаны с проблемой энергоэффективности, и потенциал в этой сфере огромен", – отмечает заместитель главы муниципалитета Мцхета Нугзар Хухунаишвили.



Проект CLEEN рассчитан на три года и призван содействовать развитию регионального партнерства между более 30 организаций гражданского общества в четырех странах проекта, а именно: Армении, Грузии, Республике Молдова и Украине. Основной задачей проекта видится цель, сделать энергоэффективность более важной и весомой темой в целевых регионах.















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