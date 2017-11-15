НБГ: Мнение, якобы в системе «Блумберга» торгуют только два банка, это неправда

15.11.2017 16:35 Национальный банк публикует данные участия банков в торговой системе «Блумберг».



Согласна статистике, со 2 января 2017 года по 31 октября на «Банк Грузии» приходится — 16.3% торговли, на «ТиБиСи банк» — 15.5%, на «Прокредитбанк» — 10.4%.



Со второго октября по 13 ноября в торговле лидирует «Прокредитбанк», который занимает 14.4%. На втором месте «Банк Грузии» с 13.9 процентами, а на третьем «ТиБиСи банк» с 11.9 процентами.



«Валютный рынок в Грузии либерализирован и, согласно лучшей международной практике, в стране нет валютных ограничений. Это означает, что любое юридическое или физическое лицо может приобретать или продавать любую валюту с или без участия финансового посредника. Юридические лица в основном участвуют в этом процессе через финансовых посредников — коммерческих банков и микрофинансовых организаций. Что касается валютных пунктов, которые являются довольно значительной частью рынка, они в основном обслуживают розничных клиентов и способны конвертировать валюту по минимальной цене.



Торговая система «Блумберг» является основной торговой платформой для финансовых учреждений, по которой покупка и продажа финансовых инструментов осуществляется как на внутреннем, так и на международных рынках. Системой «Блумберг» пользуются 24 организации в Грузии, которые торгуют иностранной валютой 16 коммерческих банков и 4 микрофинансовые организации. В торговой системе «Блумберг» активность торговли этих финансовых институтов обеспечивают выданные их клиентами задания купли-продажи.



Финансовые институты получают валютные доходы в качестве комиссии от операций купли-продажи клиентов. Поскольку в Грузии долларизация по-прежнему высока, потребители часто конвертируют валюту, что, следовательно, приводит к увеличению валютных поступлений. С уменьшением долларизации этот показатель будет постепенно снижаться.



Дополнительно, следует отметить, что распространенное мнение, якобы в системе «Блумберга» торгуют только два банка, это неправда. Для иллюстрации смотрите данные об обороте купли-продажи доллара США в системе «Блумберга» с указанием доли финансовых институтов в торговле.

Тут же напомним, что в конце октября доли АО «ТиБиСи Банка» и АО «Банк Грузии», как по активам, так и по обязательствам, составляют 37% и 34% в отношении банковской системы, тогда как на межбанковском валютном рынке доля этих банков намного ниже», — говорится в заявлении Национального банка.















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