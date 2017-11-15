Грузия подписала соглашение о транзитном коридоре «Лапис Лазули»

15.11.2017 20:42 Грузия, вместе с четырьмя странами, подписала соглашение о транзитном коридоре «Лапис Лазули»

В Ашхабаде было подписано соглашение о новом транспортном коридоре из Афганистана в направлении Европы, через Туркмению и Южный Кавказ — «Лапис Лазули» («Лазуритовый путь» или «Лазуритовый коридор»).



Документ подписали представители Афганистана, Туркмении, Азербайджана, Грузии и Турции. Со стороны Грузии подпись на документе соглашения «Лапис Лазули» поставил вице-премьер Грузии, министр иностранных дел Михаил Джанелидзе.



Соглашение предусматривает развитие транспортных отношений между странами, участвующими в проекте, что подразумевает содействие бесперебойному перемещению грузов и пассажиров, согласование административных вопросов и процедур, связанных с транзитным движением и т.д.



По словам вице-премьера Грузии, участием в этом проекте, Грузия стала участником одного из важнейших международных транзитных коридоров.















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