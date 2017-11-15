|
Грузия подписала соглашение о транзитном коридоре «Лапис Лазули»
15.11.2017 20:42
Грузия, вместе с четырьмя странами, подписала соглашение о транзитном коридоре «Лапис Лазули»
В Ашхабаде было подписано соглашение о новом транспортном коридоре из Афганистана в направлении Европы, через Туркмению и Южный Кавказ — «Лапис Лазули» («Лазуритовый путь» или «Лазуритовый коридор»).
Документ подписали представители Афганистана, Туркмении, Азербайджана, Грузии и Турции. Со стороны Грузии подпись на документе соглашения «Лапис Лазули» поставил вице-премьер Грузии, министр иностранных дел Михаил Джанелидзе.
Соглашение предусматривает развитие транспортных отношений между странами, участвующими в проекте, что подразумевает содействие бесперебойному перемещению грузов и пассажиров, согласование административных вопросов и процедур, связанных с транзитным движением и т.д.
По словам вице-премьера Грузии, участием в этом проекте, Грузия стала участником одного из важнейших международных транзитных коридоров.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна