Глава МИД Бразилии посоветовал Тбилиси привлечь больше бразильских туристов

16.11.2017 17:37 Министр иностранных дел Бразилии Алоизиу Нунес Ферейра, находящийся официальным визитом в Грузии, заявил о необходимости улучшения отношений с Грузией.



Сегодня был подписан меморандум между Бразилией и Грузией о сотрудничестве в сфере туризма. Документ подписали министры иностранных дел двух стран.



"Наши отношения развиваются, но необходимо их углубить, необходимы визиты, развитие туризма, внос нашей культуры в Грузию. За договором, который мы подписали, должны последовать также другие инициативы в сфере торговли. Мы ценим реформы, которые провела Грузия в сфере развития сервисов. В Грузии необходимо больше инвестировать. Между Грузией и Бразилией безвизовое передвижение. Грузия является туристической страной, у вас великолепное вино, кухня, и подписанное нами соглашение даст возможность туристическим компаниям привлечь больше бразильских туристов"- заявил Алоизиу Нунес Ферейра.



Первый официальный визит министра иностранных дел Бразилии продлится два дня. Алоизиу Нунес Ферейра встретится с президентом и с премьер-министром страны.



Вчера в Грузию с первым официальным визитом пребыл министр иностранных дел Бразилии Алоизиу Нунес Ферейра.

















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