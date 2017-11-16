2018 год в Грузии будет объявлен Годом сыра

16.11.2017 17:58 Минсельхоз наряду с популяризацией грузинского вина на международных рынках, будет работать над повышением узнаваемости грузинского сыра.



В передаче "Экономикс" на радио "Имеди" начальник департамента международных отношений министерства Хатия Цилосани заявила о том, что у грузинского сыра, как и у вина, многовековая история, и они хотят рассмотреть грузинское вино и сыр в едином контексте, как продукт с долгой историей.



По ее словам, презентация проекта состоится 18 ноября в Тбилиси на Площади роз, на фестивале сыра, где будет представлен грузинский сыр с 8000-летней историей. Планируется выставка музейных предметов и артефактов.



Фестиваль сыра проводится ежегодно. На фестивале нынешнего года все регионы представят свои разновидности сыра. Будут выставлены как традиционные виды грузинского сыра, изготовленные по древнейшим рецептам, так и аналоги европейских брендовых сыров.



На фестивале мастера сыра покажут методы формирования сыра. Граждане познакомятся с замоченным творогом, процессом изготовления мучли, и других разновидностей сыров.



















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

