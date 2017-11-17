Каким будет объем инвестиций в развитие туризма в Аджарии в 2018 году?

17.11.2017 11:17



Приоритетными направлениями в развитии туризма в регионе должны стать:



- повышение уровня сервиса;

- создание и развитие новых туристических продуктов в высокогорных районах;

- продвижение курортов Аджарии на мировом туристическом рынке.



Департаментом туризма Аджарии запланирована реализация масштабного проекта, касающегося стратегии комплексного развития туризма в регионе. Особенное внимание будет уделено развитию туристической инфраструктуры в высокогорных районах, с целью чего из бюджетных средств планируется выделить более 180 тыс. долларов.



В следующем году продолжится работа по развитию нового горнолыжного курорта Аджарии – Годердзи, открытого в декабре 2015 года. Данный курорт находится в уникальной климатической зоне, недалеко от Черного моря, вследствие чего толщина снежного покрова здесь превышает двухметровую отметку. Несмотря на молодой возраст, курорт уже полюбился туристам и продолжает интенсивно развиваться и застраиваться.



Согласно прогнозам, в период горнолыжного сезона 2017-2018 Годердзи примет свыше 7,5 тыс. туристов одновременно. Уже сейчас любители активного отдыха и зимних видов спорта запасаются снаряжением и экипировкой со скидкой и кэшбеком через интернет-магазины и специальные сервисы – в частности,



Следует добавить, что для повышения уровня сервиса на горнолыжных курортах Грузии представители сферы туризма регулярно повышают свою квалификацию и совершенствуют опыт. Так, накануне зимнего сезона «Компанией развития горных курортов» вместе с Горнолыжной федерацией Грузии был организован специальный семинар, который прошел при поддержке FIS. В рамках данного семинара грузинские специалисты познакомились с опытом швейцарских коллег и стандартами, принятыми в горнолыжном туризме Швейцарии.





По сообщениям официальных источников, на развитие туризма в Аджарии в 2018 году планируется выделить около 3,6 млн долларов. При этом также в следующем году предполагается увеличение бюджета Департамента туризма и курортов Аджарии на 32%.Приоритетными направлениями в развитии туризма в регионе должны стать:- повышение уровня сервиса;- создание и развитие новых туристических продуктов в высокогорных районах;- продвижение курортов Аджарии на мировом туристическом рынке.Департаментом туризма Аджарии запланирована реализация масштабного проекта, касающегося стратегии комплексного развития туризма в регионе. Особенное внимание будет уделено развитию туристической инфраструктуры в высокогорных районах, с целью чего из бюджетных средств планируется выделить более 180 тыс. долларов.В следующем году продолжится работа по развитию нового горнолыжного курорта Аджарии – Годердзи, открытого в декабре 2015 года. Данный курорт находится в уникальной климатической зоне, недалеко от Черного моря, вследствие чего толщина снежного покрова здесь превышает двухметровую отметку. Несмотря на молодой возраст, курорт уже полюбился туристам и продолжает интенсивно развиваться и застраиваться.Согласно прогнозам, в период горнолыжного сезона 2017-2018 Годердзи примет свыше 7,5 тыс. туристов одновременно. Уже сейчас любители активного отдыха и зимних видов спорта запасаются снаряжением и экипировкой со скидкой и кэшбеком через интернет-магазины и специальные сервисы – в частности, promokodi.net Следует добавить, что для повышения уровня сервиса на горнолыжных курортах Грузии представители сферы туризма регулярно повышают свою квалификацию и совершенствуют опыт. Так, накануне зимнего сезона «Компанией развития горных курортов» вместе с Горнолыжной федерацией Грузии был организован специальный семинар, который прошел при поддержке FIS. В рамках данного семинара грузинские специалисты познакомились с опытом швейцарских коллег и стандартами, принятыми в горнолыжном туризме Швейцарии.











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