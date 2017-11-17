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Каким будет объем инвестиций в развитие туризма в Аджарии в 2018 году?
17.11.2017 11:17
По сообщениям официальных источников, на развитие туризма в Аджарии в 2018 году планируется выделить около 3,6 млн долларов. При этом также в следующем году предполагается увеличение бюджета Департамента туризма и курортов Аджарии на 32%.
Приоритетными направлениями в развитии туризма в регионе должны стать:
- повышение уровня сервиса;
- создание и развитие новых туристических продуктов в высокогорных районах;
- продвижение курортов Аджарии на мировом туристическом рынке.
Департаментом туризма Аджарии запланирована реализация масштабного проекта, касающегося стратегии комплексного развития туризма в регионе. Особенное внимание будет уделено развитию туристической инфраструктуры в высокогорных районах, с целью чего из бюджетных средств планируется выделить более 180 тыс. долларов.
В следующем году продолжится работа по развитию нового горнолыжного курорта Аджарии – Годердзи, открытого в декабре 2015 года. Данный курорт находится в уникальной климатической зоне, недалеко от Черного моря, вследствие чего толщина снежного покрова здесь превышает двухметровую отметку. Несмотря на молодой возраст, курорт уже полюбился туристам и продолжает интенсивно развиваться и застраиваться.
Согласно прогнозам, в период горнолыжного сезона 2017-2018 Годердзи примет свыше 7,5 тыс. туристов одновременно. Уже сейчас любители активного отдыха и зимних видов спорта запасаются снаряжением и экипировкой со скидкой и кэшбеком через интернет-магазины и специальные сервисы – в частности, promokodi.net.
Следует добавить, что для повышения уровня сервиса на горнолыжных курортах Грузии представители сферы туризма регулярно повышают свою квалификацию и совершенствуют опыт. Так, накануне зимнего сезона «Компанией развития горных курортов» вместе с Горнолыжной федерацией Грузии был организован специальный семинар, который прошел при поддержке FIS. В рамках данного семинара грузинские специалисты познакомились с опытом швейцарских коллег и стандартами, принятыми в горнолыжном туризме Швейцарии.
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