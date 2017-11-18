Давиташвили: При участии европейских, американских и азиатских ученых в Грузии пройдет встреч

18.11.2017 17:37 В декабре при участии европейских, американских и азиатских ученых в Грузии пройдет встреча, на которой будет согласован окончательный план борьбы с азиатским клопом-щитником на 2018 од, - об этом сообщил министр сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили.



По его словам, на данном этапе борьба с клопом не осуществляется, поскольку насекомое в спячке и найти его физически сложно.



«Министерство работает с целью укрепления фитосанитарной службы так, чтобы к следующему сезону было больше возможностей. В пределах возможностей с нами также доноры, работа над этим идет ежедневно. Также очень важно направление, которое мы обязательно усилим, это общее научное направление, в том числе, первой задачей в министерстве сельского хозяйства является обсуждение возможности осуществления биологического контроля и, с этой точки зрения, повышение лабораторного потенциала. В 2016 и 2017 гг.

вместе с нами в разработку плана были включены ведущие зарубежные эксперты, работа с ними регулярно ведется и сейчас. Примерно в первую неделю декабря у нас будет большое собрание, в котором наряду с нами примут участие европейские, американские и азиатские ученые и мы окончательно обсудим завершение плана на 2018 год», - сообщил министр.















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