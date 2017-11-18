АБР запускает Программу банковской стажировки между Таджикистаном и Грузией

18.11.2017 18:25 Программа торгового финансирования (ПТФ) Азиатского банка развития (АБР) запустила Программу банковской стажировки с ее первыми участниками – Банком Эсхата из Таджикистана в качестве банка-интерна, TBC Банк из Грузии и Citi.



В официальном пресс-релизе АБР отмечено, что TBC банк и Citi обсудили свой опыт и бизнес-процедуры в области торгового финансирования с Банком Эсхата, который планирует расширить свою деятельность по торговому финансированию. Все три банка являются банками-участниками ПТФ.



«Очень приятно иметь возможность делиться опытом и обмениваться знаниями, посредством такого сотрудничества, идущего на пользу каждому, - сказал Хуршед Носиров, Генеральный директор Банка Эсхата. - Мы высоко ценим данную инициативу ПТФ АБР и рады укреплению наших связей с TBC банком. Это первый случай, когда Банк Эсхата участвует в такой программе, которая расширит наши знания и опыт и поможет нам в реализации продуктов торгового финансирования для привлечения новых клиентов, продолжая обслуживать существующих клиентов».





«TBC банк рад принять у себя пилотную программу АБР в регионе. Мы являемся ведущим банком Грузии и входим в листинг Лондонской фондовой биржи. Это был большой путь от маленького формирующегося банка до крупного учреждения за относительно короткий промежуток времени. Мы рады поделиться нашим опытом с Банком Эсхата», - сказал Георгий Шагидзе, финансовый директор TBC банка.



«Развитие знаний и экспертного опыта благодаря таким программам сотрудничества, как эта, имеет решающее значение для обеспечения роста и экономического прогресса в регионе, - сказал Педар Мак Канна, Сопредседатель EMEA Trade в Citi. - Citi рад продолжить сотрудничество с АБР и участвующими банками, такими как Банк Эсхата и TBC банк, используя наш глубокий и глобальный экспертный опыт в области торгового финансирования, торговых услуг и корреспондентской банковской деятельности для поддержки усилий».



«АБР с радостью реализует первую программу банковской стажировки ПТФ среди банков-партнеров, Банка Эсхата, TBC банка и Citi, - говорит Нана Хуродзе, Менеджер по связям с клиентами ПТФ АБР в Грузии. - АБР поддерживает Банк Эсхата в его планах по созданию подразделения по торговому финансированию, которое позволит ему поддерживать большее количество компаний, занимающихся импортом и экспортом, в том числе малые и средние предприятия (МСП) в Таджикистане. Благодаря этой деятельности, Банк Эсхата получит большой объем знаний и опыта, накопленного TBC банком и Citi».



ОАО банк Эсхата является одним из крупнейших участников рынка банковских услуг в Таджикистане, который предоставляет полный спектр основных банковских операций. Сеть банка Эсхата включает 23 филиала и 302 центра банковского обслуживания по всей стране. В качестве одной из основных задач банка Эсхата рассматривает поддержание и совершенствование развивающейся финансовой системы в Таджикистане.



Программа банковской стажировки направлена на использование экспертного опыта и мощи своих банков-партнеров для взаимной выгоды. «Эта программа позволит банковскому сектору оказывать более широкую поддержку торговле в развивающихся странах Азии посредством усилий по наращиванию потенциала. Ожидается, что эта инициатива будет способствовать более тесным региональным деловым связям и приведет к увеличению внутрирегиональной торговли и сотрудничества», - говорится в релизе.















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