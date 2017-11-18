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Грузия создает реестр лиц, зависимых от азартных игр


18.11.2017   21:27
В условиях интернетизации перекрыть все каналы невозможно, соответственно, очень важно, чтобы каждый из нас – члены семьи, друзья – очень много разговаривали с этими людьми о том, как вредна такого типа зависимость в плане азартных игр, - об этом заявил заместитель министра финансов Лаша Хуцишвили на встрече в связи с азартными играми в молодежном центре кафедрального собора Пресвятой Троицы.

Лаша Хуцишвили ознакомил собравшихся с законопроектом, связанным с азартными играми. По его словам, эти вопросы являются проблемой не только в Грузии, пути их решения ищут во всем мире.

«Исходя из того, что вопрос касается несовершеннолетних, студентов, это еще более усложняет суть данной проблемы», - сказал Лаша Хуцишвили.

«Тот законопроект, который представлен в парламенте, предусматривает, в первую очередь, что несовершеннолетние, студенты, в том числе, лица до 21 года были полностью отстранены от азартных игр и для этого вводится ряд регуляций, чтобы он был эффективно осуществлен. Кроме того, вводится список зависимых лиц», - сказал Хуцишвили. По его словам, после этого попавшим в список лицам будет запрещено принимать участие в азартных играх любого типа.






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