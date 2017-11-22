Компания Иванишвили приобрела в Аджарии землю в три раза ниже рыночной цены - СМИ

22.11.2017 10:36 Издание «Батумелеби» («Батумцы») опубликовало статью, в которой сообщается о приобретении участка земли в Аджарии компанией «Бизнес девелопмент», принадлежащей миллиардеру Бидзине Иванишвили – экс-премьеру Грузиии и основателю правящей партии «Грузинская мечта».



Издание отмечает, что земля была куплена в приморском поселке Цихисдзири Кобулетского района. Это именно то место, где были вырыты из земли несколько многолетних деревьев, которые затем были перевезены в парк Иванишвили на курорт Шекветили в соседней Гурии.



Издание пишет, что пока не получило официального ответа на вопрос, какие проекты компания «Бизнес девелопмент» намерена осуществить на купленном участке в Цихисдзири, который относится к туристической зоне.





Между тем, согласно официальным данным, компания Иванишвили приобрела землю на объявленном год назад аукционе. При этом, как отмечает издание, покупка участка обошлась гораздо ниже рыночной стоимости.



Национальное агентство государственного имущества и министерство финансов и экономики Аджарии продало в селе Цихисдзири участок общей площадью 18 136 квадратных метров на аукционе без предварительных условий.



Согласно официальным данным, участок был продан за 1 миллион 99 тысяч лари (около 370 тысяч долларов), то есть по цене 60 лари 60 тетри за 1 квадратный метр.



«Батумелеби» отмечает, что согласно последним данным, Бидзина Иванишвили приобрел в прибрежной полосе Аджарии территорию общей площадью в 74 127 квадратных метров.



Участки земли с видом на море в туристической зоне расположены близ магистрали Батуми-Кобулети. Агентство государственного имущества оценило эту землю по цене 60 лари 20 тетри за 1 квадратный метр, а министерство финансов Аджари – за 60 лари 14 тетри. Аукционы агентство и министерство объявили в ноябре 2016 года.



Как сообщили газете «Батумелеби» местные жители, непосредственно на побережье стоимость 1 квадратного метра земли по рыночной цене составляет 100 долларов. Подальше от моря, около магистрали, земля стоит 70-80 долларов, то есть как минимум 180 лари за квадратный метр.



До сегодняшнего дня министерство финансов и экономики Аджарии заявляло, что все участки, которые в Аджарии купила «Бизнес Девелопмент», были приобретены с инвестиционными обязательствами.



Однако, по участку в Цихисдзири у компании Иванишвили нет никаких обязательств. Издание «Батумелеби» задало вопрос министерству финансов и экономики Аджарии: «Почему министерство продало участки площадью в 1530 квадртаных метров без каких-либо условий и как была установлена цена?»



«Приватизационная стоимость указанного участка земли была оценена независимым аудитом, после чего, согласно предусмотренным законом правилам, он был вынесен на электронный аукцион, в котором могли принять участие все заинтересованные лица», — ответили в министерстве.



На вопрос «Батумелеби» была ли компания «Бизнес девелопмент» заинтересована в этих участках до объявления аукциона? в министерстве ответили, что интерес был проявлен «со стороны частного лица».





Издание отмечает, что с одной стороны купленный компанией Иванишвили участок граничит с автомагистралью Кобулети-Батуми, а с трех других сторон его окружает территория, которая является собственностью Аджарской автономной республики.



Согласно закону, на автомобильных дорогах и близ дорог (в 100 метрах по обе стороны от осевой части дороги) запрещен любой вид строительства без согласования с департаментом автомобильных дорог.



Обратившись в департамент автомобильных дорог «Батумелеби» выяснило, что к ведомству с письмом обратилось Агентство госимущества и сообщило, что компания «Бизнес девелопмент» желает провести на этом месте реабилитацию дороги, которая будет присоединена к дороге международного значения (к автомагистрали Батуми-Кобулети).



«Со стороны департамента подготовлено ответное письмо, согласно которому, компания должна представить проектную документацию. Ответ компании будет направлен в течение 10 дней», — сообщили изданию в департаменте автодорог.



100% акций компании «Бизнес девелопмент» владеет «Фонд развития туризма», который, в свою очередь, является дочерней компанией основанного Иванишвили «Фонда соинвестирования».



«Бизнес девелопмент» уже осуществляет в Аджарии проект по строительству гостиницы на Зеленом мысу (Мцване концхи), а также при помощи «Партнерского фонда» участвует в осуществлении проекта строительства небоскреба «Силк Тауэр» в Батуми.



Правительство Грузии объявило о создании «Фонда развития туризма» в октябре 2016 года. Целью фонда было заявлено привлечение дополнительных инвестиций в экономически менее активных регионах страны.



Как было объявлено на презентации с участием премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, фонд осуществит строительство восьми многофункциональных гостиничных комплексов в Тбилиси, в Гурии, Аджарии и в Самегрело общей стоимостью в 680 миллионов долларов.



«Фонд развития туризма» был создан по решению менеджмента «Фонда соинвестирования Грузии».



По данным ряда грузинских СМИ, 100% «Фонда развития туризма» принадлежит зарегистрированной в офшорной зоне в Панаме компании Бидзины Иванишвили Frankston International. Директором обеих компаний является Ираклий Карселадзе, который также председательствует в наблюдательном совете «Фонда соинвестирования».



"Новости-Грузия"











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