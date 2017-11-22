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На рикотском участке автобана будут построены 3 тоннеля и 11 мостов


22.11.2017   11:24
На участке Рикоти автомагистрали Восток-Запад в Грузии будут построены 3 тоннеля и 11 мостов. В проект, представленный весной, внесено изменение, что создало необходимость строительства еще одного тоннеля.

Главный мост между Чумателети и Хеви будет длиной 1750 метров, и будет проложен параллельно существующего тоннеля. Касательно двух новых тоннелей, один будет построен до Рикоти, а второй после большого тоннеля, и их длина составит 350 и 470 метров.

Помимо тоннелей, на всех сложных участках автобана, общая длина которого 11,2 километра, будут построены 11 мостов.

По заявлению руководителя Департамента автомобильных дорог Георгия Сетуридзе, идут переговоры с Всемирным банком и Европейским инвестиционным банком о финансировании проекта. Начать строительные работы планируется с конца 2018 года.

В ареал проекта попадают юридические и физические лица. В основном это объекты питания, размещенные на территории, прилегающей к существующей магистрали. По предварительному дизайну под воздействие попадают 7 действующих ресторанов и 4 покинутых объектов разного назначения (три ресторана и 1 ремонтный цех), и одна бензозаправочная станция.

Временный доход теряют также частные лица, торгующие вдоль существующей магистрали своими продуктами.

Уже известно, что как юридические, так и частные лица, находящиеся в ареале действия проекта, получат соответствующую компенсацию.







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