На рикотском участке автобана будут построены 3 тоннеля и 11 мостов

22.11.2017 11:24 На участке Рикоти автомагистрали Восток-Запад в Грузии будут построены 3 тоннеля и 11 мостов. В проект, представленный весной, внесено изменение, что создало необходимость строительства еще одного тоннеля.



Главный мост между Чумателети и Хеви будет длиной 1750 метров, и будет проложен параллельно существующего тоннеля. Касательно двух новых тоннелей, один будет построен до Рикоти, а второй после большого тоннеля, и их длина составит 350 и 470 метров.



Помимо тоннелей, на всех сложных участках автобана, общая длина которого 11,2 километра, будут построены 11 мостов.



По заявлению руководителя Департамента автомобильных дорог Георгия Сетуридзе, идут переговоры с Всемирным банком и Европейским инвестиционным банком о финансировании проекта. Начать строительные работы планируется с конца 2018 года.



В ареал проекта попадают юридические и физические лица. В основном это объекты питания, размещенные на территории, прилегающей к существующей магистрали. По предварительному дизайну под воздействие попадают 7 действующих ресторанов и 4 покинутых объектов разного назначения (три ресторана и 1 ремонтный цех), и одна бензозаправочная станция.



Временный доход теряют также частные лица, торгующие вдоль существующей магистрали своими продуктами.



Уже известно, что как юридические, так и частные лица, находящиеся в ареале действия проекта, получат соответствующую компенсацию.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

