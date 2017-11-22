Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

INTA сегодня рассмотрит вопрос выделения Грузии макрофинансовой помощи в объеме 45 млн евро


22.11.2017   15:15
Комитет по международной торговле Европарламента (INTA) сегодня рассмотрит вопрос выделения Грузии макрофинансовой помощи в объеме 45 млн евро. Проект решения Европарламента и Совета ЕС предусматривает выделение 35 млн млн евро в качестве среднесрочного долга, а 10 млн – в виде гранта для покрытия Грузией своих внешних финансовых нужд в 2017-2020 годах.

В пояснительной записке к документу указано, что финансовая система Грузии является здоровой, что в значительной мере определено предусмотрительной надзорной политикой Национального банка страны, однако тут же отмечено, что растет фискальный дефицит, а национальная денежная единица лари за последние годы резко обесценилась.

По информации ЕС, правительство Грузии обратилось за предоставлением макрофинансовой помощи 16 июня.

В случае утверждения данного решения, это будет третья по счету операция по предоставлению макрофинансовой помощи, которую ЕС оказала Грузии после российско-грузинской войны 2008 года.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия и Сербия будут сотрудничать в сфере торговли и экономики
В Грузии будет создана единая база лиц, зависимых от азартных игр
Китайская компания завершила прокладку самого длинного ж/д тоннеля в Грузии
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Pegasus Airlines исправил карту - Абхазия больше не указана как независимое государство
Сильный ветер оборвал линии электропередач в Очамчирском и Ткварчельском районах
Открытие ж/д сообщения через Абхазию на встрече с Карасиным не обсуждалось - Абашидзе
Российским оккупантам в Абхазии передали ключи от квартир
После закрытия школы в Тагилони часть преподавателей остались безработными
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Чиковани: Решение Госдепартамента США является подтверждением твердых стратегических отношений между странами
Представители 50 стран соберутся в Тбилиси на форуме Шелкового пути
Между грузинским парламентом и Народным собранием республики Беларусь подписано совместное заявление
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна