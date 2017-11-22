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INTA сегодня рассмотрит вопрос выделения Грузии макрофинансовой помощи в объеме 45 млн евро
22.11.2017 15:15
Комитет по международной торговле Европарламента (INTA) сегодня рассмотрит вопрос выделения Грузии макрофинансовой помощи в объеме 45 млн евро. Проект решения Европарламента и Совета ЕС предусматривает выделение 35 млн млн евро в качестве среднесрочного долга, а 10 млн – в виде гранта для покрытия Грузией своих внешних финансовых нужд в 2017-2020 годах.
В пояснительной записке к документу указано, что финансовая система Грузии является здоровой, что в значительной мере определено предусмотрительной надзорной политикой Национального банка страны, однако тут же отмечено, что растет фискальный дефицит, а национальная денежная единица лари за последние годы резко обесценилась.
По информации ЕС, правительство Грузии обратилось за предоставлением макрофинансовой помощи 16 июня.
В случае утверждения данного решения, это будет третья по счету операция по предоставлению макрофинансовой помощи, которую ЕС оказала Грузии после российско-грузинской войны 2008 года.
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