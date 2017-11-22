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Грузия намерена выплатить полностью долг Казахстану к 2025 году


22.11.2017   18:47
Грузия выплатит Казахстану 38 миллионов долларов США задолженности в 2017-2025 годах. Об этом сообщил министр финансов РК Бахыт Султанов, представляя проект Закона «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Грузии о повторной реструктуризации задолженности Правительства Грузии по государственным кредитам, предоставленным Правительством Республики Казахстан» на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Долг Правительства Грузии перед Правительством Казахстана составляет 27 миллионов 774 тысячи долларов США, который возник по итогам взаимных расчетов между национальными банками двух стран за 1992-1993 годы и переоформлен в государственные кредиты. В соответствии с Соглашением грузинская сторона погашает задолженность перед Казахстаном на следующих условиях. Первое - уменьшается основной долг Грузии на сумму, аналогичную задолженности Республики Казахстан по акту между национальными банками Казахстана и Грузии на 2,3 миллиона долларов США. Второе - процентная ставка сохраняется в размере 4 процентов годовых. Третье - график выплаты задолженности не учитывает накопленную пеню за просрочку и пролонгируется на условиях Парижского клуба.

Таким образом, в соответствии с Соглашением 2017 года сумма выплат грузинской стороны составит 37 миллионов 997 тысяч 815 долларов США в 2017-2025 годы», - сказал Б.Султанов. По его словам, в связи с тем повторная реструктуризация не предусмотрена законодательством РК, необходима ратификация данного Соглашения. Министр также пояснил, отвечая на вопросы депутатов, что Соглашением предусмотрена только денежная форма выплаты задолженности. Ранее накопленная пеня в размере 26,5 миллиона долларов была списана, и это было отражено в проекте республиканского бюджета 2017 года, как условная потеря.

Как отметил Б.Султанов, несмотря на небольшую сумму задолженности, ее выплата будет осуществляться в течение 8 лет. Правительство Грузии, в связи с экономическими трудностями внесло предложение о продлении погашения задолженности. Это соответствует рекомендациям Парижского клуба. Парижский клуб кредиторов был образован в 1956 году и представляет собой неофициальную межправительственную организацию развитых стран. Главная задача, которую решает Парижский клуб в настоящее время, -реструктуризация задолженности развивающихся стран.






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