Беларусь готова построить в Грузии ледовую арену и биатлонный стадион

22.11.2017 18:54 Беларусь готова построить в Грузии ледовую арену и биатлонный стадион, заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня на встрече с председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе, передает корреспондент Белта.



"Нам известно, что в Грузии предполагается возведение ледовой арены, биатлонного стадиона, центра прыжков с трамплина олимпийского стандарта. В нашей стране имеются компетенции, чтобы предложить такие проекты. Вы можете посмотреть на них - у нас есть ледовые дворцы, биатлонный комплекс в Раубичах", - отметил Андрей Кобяков. Он предложил развивать сотрудничество между проектными и строительными организациями двух стран и заявил, что Беларусь также готова поделиться опытом развития городских территорий и отдельных регионов.



По его словам, Грузия - важный партнер страны в Закавказье. Беларусь рассчитывает активизировать двусторонние контакты в промышленности, сельском хозяйстве, нефтехимии, фармацевтике, гуманитарной сфере. "Ряд известных белорусских брендов - Минский тракторный завод, "Могилевлифтмаш", МАЗ и другие - хотели бы меньше времени тратить на поиск надежных партнеров, с кем можно было бы гарантированно реализовывать проекты. Поэтому нам важны ваши рекомендации, на кого можно положиться, чтобы реально получить в относительно короткий, разумный промежуток времени максимальную отдачу", - пояснил премьер-министр.



Кроме того, Андрей Кобяков считает перспективным использование инфраструктуры технопарков Беларуси и Грузии для продвижения совместных научных проектов по развитию инновационного предпринимательства и подготовке IT-специалистов. "Это направление, где мы могли бы существенно продвинуться", - считает он.



Беларусь и Грузия рассчитывают в ближайшем будущем увеличить товарооборот не менее чем до $200 млн. В основе белорусского экспорта - высокотехнологичная продукция, в том числе поезда "Штадлер", сельскохозяйственная техника, нефтехимическая и фармацевтическая продукция. У стран также есть договоренность о развитии производственной кооперации, в частности, создании совместного производства лифтов.















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