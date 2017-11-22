Руководителем «Грузинской железной дороги» назначен Давид Перадзе

22.11.2017 21:50 Новым генеральным директором АО "Грузинская железная дорога" по решению наблюдательного совета стал Давид Перадзе, сообщается на официальном сайте организации.



Перадзе занимал должность директора Фонда соинвестирования "Мтквари ГЭС". В 2004-2007 годах работал в ГЖД на разных позициях в рамках проекта "Booz Allen Hamilton/USAID".



Перадзе окончил механико-математический факультет, а также факультет финансов и банковского дела Тбилисского государственного университета им. И. Джавахишвили. У него также есть степень магистра в области финансов Харьковского национального университета им. В. Каразина



Должность директора "Грузинской железной дороги" стала вакантной после того, как 13 ноября Мамука Бахтадзе стал министром финансов Грузии.















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