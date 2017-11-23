Вчерашняя спецоперация не повлияет на экономику, и в том числе на туризм - эксперты

23.11.2017 20:51 Как только 22 ноября СГБ упомянула "террористическую группировку", везде, в социальных сетях, в СМИ, и личных разговорах, обсуждали то, какие негативные результаты повлечет пребывание террористов в стране.



После ликвидации членов группировки и завершения спецоперации, которую активно освещали мировые СМИ, началось обсуждение, как отразится пребывание террористов в стране на инвестиционную среду, и развитие туризма.



По мнению руководителя "Новой экономической школы-Грузия" Пааты Шешелидзе, вчерашняя спецоперация, проведенная против террористической группировки, не отразится отрицательно на инвестиционную среду и развитие туризма.



"Угроза терроризма в других странах гораздо выше, и были гораздо более тяжелые случаи, например, в странах Европы, но это не влияет на инвестиционную среду и туризм этих стран. Тем более что грузинским правоохранителям удалось нейтрализовать их. Можно сказать, что Грузия является гораздо более безопасной страной, чем другие европейские страны. Этот факт подтвердили также международные рейтинги. Тем более что произошла превенция, и теракт не имел места. Это многое значит. В других странах обезвреживание происходило после теракта, здесь смогли до теракта. Это наоборот, положительно позиционирует страну"- отметил в беседе с "Пирвели" Шешелидзе.



Институт Фрейзера получает данные Грузии для международного исследования и составления индекса "экономической свободы" именно от "Новой экономической школы-Грузия".



Один из туроператоров туристической компании "Путешествие в Грузию" отметил в беседе с "Пирвели", что вчерашняя спецоперация пока не отразилась на запланированные туры, и ни один иностранный турист не выразил желания отменить, или отложить визит.



По его словам, предположительно, данная спецоперация не повлияет на поток иностранных туристов.



"На следующий день со спецоперации говорить на эту тему, и результате спецоперации с точки зрения туризма, преждевременно. Это был первый случай, и поэтому мы не сможем сделать точных расчетов, как повлияет на желающих посетить Грузию спецоперация, проведенная против террористической группировки. Вероятно, не отразится негативно на туризм. По крайней мере, отложить или отменить запланированные у нас туры пока никто не требовал"- заявили "Пирвели" в туристической компании "Путешествие по Грузии".



Спецоперация с целью взять членов террористической группировки началась ночью 21 ноября, и продолжалась до вечера 22 ноября.



По заявлению начальника пресс-службы Службы государственной безопасности Нино Гиоргобиани, наблюдение за членами преступной группировки осуществлялась на протяжении нескольких последних недель.



По их словам, члены преступной группировки не были гражданами Грузии.



"В рамках международного антитеррористического сотрудничества с целью полной идентификации членов данной группы проводятся соответствующие мероприятия с целью установления преступных связей. От имени Службы государственной безопасности хотим поблагодарить всех сотрудников, спецназовцев и полицейских, которые ценой своей жизни защитили наших граждан. Мы благодарим наше население за выдержку в этой сложной ситуации, и за то, что сотрудничали с правоохранителями"- заявила Нино Гиоргобиани.



По сообщению СГБ, в результате спецоперации три члена группировки были ликвидированы, один задержан.



В ходе спецоперации погиб один спецназовец, еще два спецназовца и два представителя МВД были ранены. Раненные доставлены в больницу, их жизни опасность не угрожает.



















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