Минфин ознакомил работодателей с изменениями, запланированными в налоговом кодексе

24.11.2017 15:25 Министр финансов Мамука Бахтадзе ознакомил членов Ассоциации работодателей с изменениями, запланированными в налоговом кодексе.



По сообщению пресс-службы Минфин, с точки зрения улучшения и упрощения бизнес среды в налоговом законодательстве разработан новый пакет поправок.



Министр финансов Мамука Бахтадзе вместе с заместителями ознакомил членов Ассоциации работодателей с данными изменениями, существующим макроэкономическим положением в стране, а также реформой о внедрении системы автоматизированного возвращения излишка НДС.



Законопроект предусматривает содействие развитию рынка капитала, выполнение обязательств, взятых Грузией в рамках соглашения об Ассоциации с Евросоюзом, и уточнение отдельных вопросов налогообложения плательщиков.



В пакете данных поправок особо значительными являются изменения, подготовленные именно для развития рынка капитала, которые разработаны с участием экспертов Международного валютного фонда опираясь на лучшую практику в мире.



Еще одно изменение предусматривает развитие устройства торговых зон, уточнение отдельных вопросов налогообложения плательщиков налога. Эти изменения будут способствовать развитию данного сектора, его функционированию соответственно современным стандартам, упорядочению вопросов обложения налогом, содействию малому бизнесу.



В пункте предусмотрены также изменения, которые следует провести с точки зрения обязательств, предусмотренных соглашением Ассоциации с Евросоюзом. Соответственно представленным изменениям, ряд налоговых льгот будут продлены до 2023 года.



Касательно внедрения автоматизированной системы возвращения излишка бизнесу. Разрабатывается система, чтобы у предпринимателя не было соприкосновения ни с какой дополнительной бюрократией, и только на основании заполнения электронной заявки можно было вернуть излишек НДС за 5-7 рабочих дней. Это особенно важно для малого и среднего бизнеса, их стимулирования, поскольку у них будет дополнительный финансовый ресурс для развития.



Изменения уже рассмотрели в формате рабочих встреч с представителями соответствующих секторов. Проект представленных поправок является публичным, и обнародован на веб-странице "Законодательного вестника". Через несколько дней документ будет представлен на рассмотрение парламенту Грузии.

















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