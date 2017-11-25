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Гостиница «Леогранд», в которой произошел пожар, принадлежит турецкому бизнесмену Эролу Авгорену
25.11.2017 16:54
Гостиница «Леогранд» в Батуми принадлежит турецкому бизнесмену Эролу Авгорену. Об этом пишут турецкие СМИ.
Сообщается также, что что среди пострадавших, предположительно, есть и граждане Турции.
Гостиница «Леогранд» является пятизвездочной и она открылась летом 2015 года.
Как говорилось в распространенной пресс-службой администрации правительства информации, в гостинице, в которой осуществилась инвестиция в размере 40 миллионов долларов и трудоустроены 700 человек, есть 180 номеров и обслуживание мирового класса. В гостиничном комплексе есть президентские апартамента, конференционный зал, ресторан, клуб и спа-центр.
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