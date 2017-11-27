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Сын главы ФСБ России возглавил наблюдательный совет VTB-банка в Азербайджане
27.11.2017 10:47
Банк VTB Azerbaijan сообщил о назначении Дениса Бортникова главой Наблюдательного совета банка. Он также является заместителем президента-председателя правления Публичного Акционерного Общества Банк BТБ (Bнешторгбанк).
Отметим, что Денис Бортников является сыном шефа Федеральной Службы Безопасности России Александра Бортникова.
Денис Бортников работает в банковской группе BТБ 11 лет, говорится в сообщении.
Российский Bнешторгбанк проник в Азербайджан в 2008 году, когда с согласия Центробанка страны, купил 51% акций местного AF-Bank.
Совсем недавно BТБ выкупил остальные 49% у ATA Bank став единоличным владельцем 100% акций, сообщает агентство "Turan".
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