Гройсман рассчитывает на увеличение товарооборота между Украиной и Грузией до 1 млрд долларов

27.11.2017 14:41 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассчитывает на увеличение товарооборота между Украиной и Грузией с почти $500 млн до $1 млрд в год.



"Мы можем нарастить наш товарооборот до $1 млрд в год - с нынешних почти $500 млн", - написал премьер на своей странице в микроблоге Twitter в понедельник, находясь с официальным визитом в Грузии.



Он отметил, что Украина и Грузия едины в необходимости усиливать взаимодействие в аграрном секторе, энергетике, туризме, транспорте, обмене опытом реформ.



Как сообщалось, 18 июля 2017 года президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Грузии Гиорги Квирикашвили заявили о стремлении к увеличению товарооборота между двумя странами в ближайшей перспективе до $1 млрд минимум.















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