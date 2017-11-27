Гройсман предлагает привлечь украинские компании к инфраструктурным проектам «Нового шелкового пути»

27.11.2017 15:16 Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет о необходимости привлечения украинских компаний к инфраструктурным проектам "«Нового шелкового пути»". Об этом он сказал во время встречи с главой правительства Грузии Георгием Квирикашвили в ходе визита в Тбилиси, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.



В частности, отмечается, что Гройсман предложил грузинской стороне продумать возможности привлечения украинских компаний к реализации инфраструктурных проектов в рамках проекта "Нового шелкового пути".



Премьер-министр Украины подчеркнул, что объединение географических и транспортных возможностей Киева и Тбилиси может и должно стать важной составляющей международной инициативы "Новый шелковый путь".



С этим согласился глава правительства Грузии. "Новый шелковый путь невозможен без Украины. У вас есть выход в Европейский Союз, у нас - в Китай, с которым действует режим беспошлинной торговли", - сказал он.



В этом контексте Гройсман напомнил, что в сентябре этого года в Одессе подписан Меморандум о сотрудничестве между ПАО «Укрзалізниця», АО «Грузинская железная дорога» и ЗАО «Азербайджанская железная дорога», который будет содействовать развитию железнодорожных маршрутов через Кавказ в направлении Украины и Евросоюза и в обратном направлении.



"У нас есть предварительные договоренности о создании совместных транспортных структур, тарифной политики. Надо ускорять этот процесс. Уверен, что наши переговоры придадут дополнительный импульс этому процессу", - подчеркнул Гройсман.



Значительное внимание стороны уделили и двустороннему сотрудничеству - как на уровне введения совместных деловых проектов, так и в направлении обмена опытом реформ. Как подчеркнул Гройсман, Киев интересует опыт Тбилиси в борьбе с коррупцией, формировании рынка земли, большой приватизации. Он назвал целесообразным формат постоянных экспертных консультаций по данным вопросам на уровне ответственных министерств и ведомств, а также усиления работы Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.



Гройсман также подчеркнул, что Грузия входит в топ-20 перспективных рынков для украинского экспорта, и это влияет на показатели взаимной торговли. Если в прошлом году товарооборот между государствами достиг почти 500 млн долл., то за 7 месяцев этого года превысил 345 млн долл.



"Сейчас мы ставим задачу довести товарооборот до 1 млрд долл. Среди перспективных направлений сотрудничества - агросектор, туризм, энергетика... Вопросы экономического сотрудничества имеют большой приоритет. Вся наша команда готова к конкретным решениям, которые будут содействовать углублению отношений", - добавил Премьер-министр Украины.



Как отмечается на Правительственном портале, Украина занимает 5-е место среди торговых партнеров Грузии. Объем украинского экспорта в Грузию за 9 месяцев текущего года составил 296,8 млн долл. США (рост -9,4%). Основные статьи - табак и промышленные заменители табака, черные металлы, мясо и съедобные субпродукты, алкогольные и безалкогольные напитки, продукты пищевой промышленности, сахар и кондитерские изделия из сахара. Объем грузинского импорта в Украину за 9 месяцев года составлял 49 млн долл. Основной статьей импорта алкогольные и безалкогольные напитки и удобрения.















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