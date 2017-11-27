В Тбилисском форуме Шелкового пути примут участие до 2 000 делегатов из более 60-ти стран мира

27.11.2017 18:01 В Тбилисском форуме Шелкового пути примут участие до 2 000 делегатов из более 60-ти стран мира 28-29 ноября пройдет по счету второй Тбилисский форум Шелкового пути, в котором примут участие до 2 000 делегатов из более 60-ти стран мира. В том числе, 1 100 – представляют частный сектор. Отметим, что в форуме примут участие более 500 иностранных компаний.



Форум, организованный Министерством экономики и устойчивого развития Грузии, проводится под патронажем премьер-министра Грузии.



«Тбилисский форум Шелкового пути – это значительная возможность для углубления экономических, политических и культурных связей между Азией и Европой. Целью форума является создание и укоренение дискуссионной платформы для обсуждения перспектив углубления сотрудничества и связей в сфере международного и регионального сотрудничества представителями стран инициативы Шелкового пути, международных организаций и частного сектора», - заявляют в Минэкономики.



По их же пояснению, в рамках форума будут рассматриваться такие актуальные вопросы, как: содействие торговле, развитие электронной коммерции, цифровая связь, транспортная инфраструктура, межрегиональные возможности в сфере энергетики и инвестиционный потенциал страны.



Основание Тбилисскому форуму Шелкового пути было заложено в 2015 году – в нем приняли участие члены официальных делегаций 34 стран и представители бизнеса 50 стран.



Исходя из значимости и масштабности мероприятия, Тбилисский форум Шелкового пути проводится раз в два года.















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