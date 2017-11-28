Игорный рынок Грузии: основные события уходящей осени

28.11.2017 11:17



Также внимание экспертов сферы привлекло столь значимое событие, как поступление на рассмотрение грузинского парламента госбюджета на следующий год. Особое место здесь отведено вопросу об организации деятельности виртуального сегмента. По предварительным сведениям, ведется подготовка инструментов для регулирования посещения сайтов гражданами страны. Так, однозначно будет необходима регистрация в специальном реестре налоговой службы: процедуру смогут пройти лишь гемблеры, достигшие 21 года. Стоит отметить, что сегодня все чаще речь идет не о привлечении онлайн-казино к пополнению государственной казны, а об их постепенной ликвидации. Этот момент не затронет ресурсы, на чьих просторах потребители могут заниматься элементарной организацией досуга без малейших вложений денежных средств. С особенностями таких сайтов можно ознакомиться детально.



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Эксперты провели анализ игорного рынка Грузии и выявили в разрезе текущей осени несколько основных событий, способных сильно повлиять на дальнейшее развитие отрасли. Прежде всего, они отметили появление информации о том, что один из главных курортов страны Кобулети выступит в качестве места для строительства нового крупного казино. Развлекательное заведение будет представлено под широко известным американским брендом «Лас-Вегас». Это будет целый комплекс площадью около 40 000 кв. метров, который запланирован к сдаче через 3,5 года. Предварительно заявленная стоимость данного проекта составляет 80 млн. долларов.Также внимание экспертов сферы привлекло столь значимое событие, как поступление на рассмотрение грузинского парламента госбюджета на следующий год. Особое место здесь отведено вопросу об организации деятельности виртуального сегмента. По предварительным сведениям, ведется подготовка инструментов для регулирования посещения сайтов гражданами страны. Так, однозначно будет необходима регистрация в специальном реестре налоговой службы: процедуру смогут пройти лишь гемблеры, достигшие 21 года. Стоит отметить, что сегодня все чаще речь идет не о привлечении онлайн-казино к пополнению государственной казны, а об их постепенной ликвидации. Этот момент не затронет ресурсы, на чьих просторах потребители могут заниматься элементарной организацией досуга без малейших вложений денежных средств. С особенностями таких сайтов можно ознакомиться детально.Зайдя на подобный ресурс, неискушенный гемблер может увидеть здесь настоящий вулкан со всеми его атрибутами в виде солидного списка популярных слот-автоматов, удобного интерфейса, технической поддержки клиентов. Разница представлена лишь тем, что на сайте размещены исключительно демонстрационные версии симуляторов, являющиеся полными копиями денежных продуктов. Счета здесь всего лишь тренировочные и пополняются автоматически на 1000 кредитов при запуске каждого нового раунда. Количество специальных символов, бонусных игр, возможных выигрышных комбинаций одинаково для обычных и демонстрационных версий.На бесплатных площадках всегда имеются предложения буквально на любой вкус. Часто автоматы распределены по категориям с указанием производителей, степени новизны или популярности: это облегчает поиск идеального продукта для организации увлекательного досуга.











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