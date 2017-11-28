Шейх Нахайян: Грузия является лучшим местом для бизнеса, с точки зрения его защищенности и прозрачности

28.11.2017 12:38 С целью участия в Тбилисском форуме Шелкового пути, Грузию с визитом посетил министр толерантности Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Нахайян Мубарак Аль-Нахайян.



Как отметил Шейх Нахайян, для него большая честь принимать во второй раз участие в таком важном форуме, который является хорошей платформой для обсуждения экономического будущего региона.



«Для меня большая честь принять участие в этом важном форуме во второй раз, важность которого подтверждает количество стран, участвующих в нем. В ходе форума будет обсуждаться экономическое будущее не только Грузии, но и региона. Грузия является основным перекрестком, соединяющим восток и запад, что добавляет ценность этому форуму. Отношения между Объединенными Арабскими Эмиратами и Грузией очень сильны. Мы убеждены в возможностях Грузии и ее продвижении стать центром экономического развития и туризма в регионе. Грузинский внутренний валовой продукт постоянно растет, Грузия является лучшим местом для бизнеса, с точки зрения его защищенности и прозрачности. Я рад, что я встречусь с премьер-министром Грузии и обсужу с ним вопросы будущего сотрудничества», — заявил Шейх Нахайян.



Напомним, что в Тбилиси сегодня начал работу Форум Шелкового пути. В нем примут участие до 2 000 делегатов из более 60-ти стран мира. В том числе, 1 100 – представляют частный сектор. Отметим, что в форуме примут участие более 500 иностранных компаний.



Форум, организованный Министерством экономики и устойчивого развития Грузии, проводится под патронажем премьер-министра Грузии.















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