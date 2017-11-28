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Грузия играет роль лидера в инициативе Шелкового пути - замгенсека ВТО
28.11.2017 13:30
Мы ценим попытки Грузии собрать лидеров различных государств, представителей правительства высшего уровня, заинтересованных сторон и бизнесменов для обсуждения многостороннего сотрудничества в области торговли и инвестиций в Грузии, — об этом заявил заместитель генерального секретаря ВТО.
Как отметил заместитель Всемирной торговой организации, Грузия является страной с малой экономикой, однако она выполняет роль лидера в содействии этой инициативы.
«У нее хорошее расположение на путях, связующих Азию и Европу, открытый и прозрачный торговый и инвестиционный режим, поэтому Грузия может стать примером для стран, расположенных на Шелковом пути», — сказал заместитель генерального секретаря Всемирной торговой организации, который участвует в форуме Шелкового пути.
28-29 ноября в Тбилиси проходит второй по счету Форум Шелкового пути, в котором примут участие до 2 000 делегатов из более 60-ти стран мира. В том числе, 1 100 – представляют частный сектор. Отметим, что в форуме примут участие более 500 иностранных компаний.
Форум, организованный Министерством экономики и устойчивого развития Грузии, проводится под патронажем премьер-министра Грузии.
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