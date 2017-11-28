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Кумсишвили: Шелковый путь не заместит железную дорогу Карс-Ахалкалаки


28.11.2017   15:02
Шелковый путь не заместит железную дорогу Карс-Ахалкалаки, - об этом заявил первый вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития, комментируя важность тбилисского форума Шелкового пути.
По словам Дмитрия Кумсишвили, железная дорога Карс-Ахалкалаки является одним из ответвлений Шелкового пути.

«Железная дорога Карс-Ахалкалаки является одним из ответвлений Шелкового пути, это сухопутная дорога, которая соединит между собой Азербайджан, Грузию и Турцию, сухопутная дорога, соединяющая три страны. Это будет именно той возможностью, которая на первом этапе на 5 миллионов, а в последующем уже на 15 миллионов должна повысить возможности, имеющиеся у нашего транспортного коридора», - заявил Кумсишвили.

28-29 ноября в Тбилиси проходит второй по счету Форум Шелкового пути, в котором примут участие до 2 000 делегатов из более 60-ти стран мира. В том числе, 1 100 – представляют частный сектор. Отметим, что в форуме примут участие более 500 иностранных компаний.

Форум, организованный Министерством экономики и устойчивого развития Грузии, проводится под патронажем премьер-министра Грузии.






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