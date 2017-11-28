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ОАЭ решили удвоить инвестиции в Грузии


28.11.2017   15:09
Все международные рейтинги говорят, что Грузия – благосклонная к бизнесу страна, - об этом заявил на «Форуме Шелкового пути» министр толерантности Объединенных Арабских Эмиратов шейх Аль Нахайян.

«Движение людей между нашими странами увеличилось. Например, если годы назад осуществлялся один полет в неделю, то сейчас – пять полетов в день. Это говорит о росте отношений между нашими странами. Все международные рейтинги говорят о том, что Грузия - благосклонная к бизнесу страна. Это касается, в первую очередь, упрощенных процедур ведения бизнеса. Хочу отметить, что мы решили удвоить наши инвестиции в Грузии. И это указывает на то, что мы доверяем грузинскому правительству, грузинскому народу», - сказал Нахайян.

Он также выделил те секторы, в которые будут вложены инвестиции, в частности, это аэропорты, порты, недвижимость.

28-29 ноября в Тбилиси проходит второй по счету Форум Шелкового пути, в котором примут участие до 2 000 делегатов из более 60-ти стран мира. В том числе, 1 100 – представляют частный сектор. Отметим, что в форуме примут участие более 500 иностранных компаний.

Форум, организованный Министерством экономики и устойчивого развития Грузии, проводится под патронажем премьер-министра Грузии.






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