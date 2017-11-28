Хенрик Хололей: Грузия и Евросоюз являются важными партнерами в транспортном секторе

28.11.2017 15:12 На панели приветствия "Диалог высокого уровня, пояс и союз пути за стабильность" форума "Тбилисского шелкового пути" выступил с речью генеральный директор транспорта и мобильности Еврокомиссии Хенрик Хололей.



По заявлению представителя Евросоюза, Грузия и Евросоюз являются весьма важными партнерами в транспортном секторе.



"Грузия действительно занимает уникальную позицию, и чрезвычайно стратегическое место, поскольку является страной, которая исполняет роль естественных врат в регионе, и связывает транспортные хабы между Европой и Азией"- отметил Хенрик Хололей.



В своем выступлении Хололей заострил внимание также на позитивную повестку дня Грузии в связи с выполнением обязательств, предусмотренных договором об Ассоциации с Евросоюзом.



"Грузия является очень хорошей моделью сближения с законодательством Евросоюза, и апроксимации регуляций"- заявил в своем выступлении генеральный директор транспорта и мобильности Еврокомиссии.



Хололей положительно оценил реформы, осуществленные Грузией в свете верховенства закона и развития бизнес среды. По его словам, верховенство закона и вопросы занятия бизнесом в Грузии одинаково успешно развиваются.



"Сегодня у вас есть очень серьезные инвестиции с точки зрения внедрения прозрачных процедур, и не удивительно, что Грузия стала главным актором в инициативе пояса и шелкового пути"- отметил он.



В рамках панели генеральный директор транспорта и мобильности Еврокомиссии говорил о приоритетах транспортной политики Евросоюза, и значении сотрудничества со странами региона "Восточного партнерства". Он заострил внимание на необходимости разумного развития транспортной инфраструктуры с природоохранительной и экологической точки зрения. Хололей ознакомил участников с текущими видениями Евросоюза с точки зрения развития наземных связей с Китаем, и отметил, что необходимо обеспечить совместимость и взаимное пополнение между двумя регионами, чтобы выполнить цели, определенные поясом и инициативой дороги, что со своей стороны создаст новые транспортные коридоры, и возможности для стран-участников, в том числе для Грузии.



Прозрачность, соблюдение основных базовых правил, товары и услуга лучшего качества, эффективное управление, охрана окружающей среды, и социальная устойчивость - по заявлению Хололей это те необходимые условия, которые ожидает Евросоюз от стран инициативы шелкового пути. В то же время представитель ЕС особо заострил внимание на значение охраны безопасности в транспортном секторе:



"Безопасность находится на первом месте, и Евросоюз всячески старается поддержать любую транспортную модель, если она обеспечивает безопасность".



Хололей особенно выделил политику Евросоюза с точки зрения соблюдения стандартов безопасности в сфере гражданской авиации и сухопутного транспорта и заявил, что наряду со снятием барьеров, развитием открытой конкуренции и транспортной инфраструктуры, надежность передвижения является важным фактором для развития туризма.

















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